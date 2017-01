Ivanić o sankcijama Dodiku: Važno je da institucije RS ne budu uvedene u to

SARAJEVO – Mladen Ivanić, predsjedavajući Predsjedništva BiH, kazao je danas u Sarajevu da nije zadovoljan što se sankcije opet javljaju kao mehanizam u BiH.

"Svako od nas ko je obavljao neku funkciju u RS imao je određenih problema. To nije ništa novo. Najvažnije je da institucije RS ne budu u to uvedene", rekao je Ivanić.

On je istakao da niko ne može znatii o čemu se tačno radi, zbog čega je američka administracija uvela sankcije Miloradu Dodiku, te da to samo mogu znati Dodik i američka administracija.

Upitan da kaže da li će sa promjenom američke administracuije biti ukinute sankcije, Ivanić je rekao da iz ličnog iskustva zna da to ne ide tako brzo.

Prokomentarisao je i izjave nekih zvaničnika da bi Dodik trebao dati ostavku, te rekao da je on biran od naroda i da narod o tome treba da odluči, a da će se on, kao opozicija, legalnim sredstvima, na narodnim izborima, truditi da se to i desi.