Iz "Elektroprivrede Srpske" struja Distriktu po cijeni kao i u Srpskoj

BRČKO - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je "Elektroprivreda Srpske" proteklih godina isporučivala struju Brčko distriktu po cijeni koju plaćaju i građani Srpske, uprkos šteti po ovo preduzeće od 25 miliona KM i činjenici da može da je proda mnogo skuplje na eksternom tržištu, te potvrdio da će tako biti i ubuduće.

"Problem se javlja za vrijeme remonta elektrane. U periodu od tri mjeseca `Elektroprivreda Srpske` moraće da kupuje struju na eksternom tržištu jer je neće imati dovoljno zbog remonta elektrana. I dogovoreno je da, u periodu kada je naša produkcija dovoljna da podmiri konzum, cijena struje bude kao u Srpskoj, a u onom periodu kada je budemo kupovali distrikt je slobodan da odluči da li želi da kupi struju po uslovima kao i mi ili da se snabdije na neki drugi način, što je fer", naveo je Dodik.

Nakon sastanka sa gradonačelnikom Brčko distrikta Sinišom Milićem, Dodik je rekao novinarima da je remont elektrana normalna stvar koju obavljaju i planiraju sve zemlje u svijetu i da bez remonta nije moguće očekivati dalju proizvodnju.

Dodik je naglasio da je cijena struje koju Srpska isporučuje distriktu jeftinija od one u Federaciji BiH, ali da smatra da je to obaveza Republike Srpske prema građanima Brčkog.

Predsjednik Srpske je naglasio da je sa Milićem razgovarao i o projektu auto-puta koji treba da poveže Banjaluku i Bijeljinu, a čija trasa nezaobilazno prolazi kroz distrikt.

"Drago mi je što smo danas potvrdili da će dio te komunikacijske trase prolaziti kroz distrikt. I radovi na zaobilaznici su nastavljeni i uspostavljena je određena dinamika. Razgovarali smo i o gasovodu jer je Srpska bila integrisana u priču o `Južnom toku` koja je bila zaustavljena. Sada smo rehabilitovali te razgovore i Srpska mora sa distriktom da dogovori uslove o prostoru tranzita gasovoda kroz Brčko", kaže Dodik.

Predsjednik Republike Srpske dodao je da distrikt, kada je riječ o gasovodu, mora samostalno i autonomno da obezbijedi sekundarnu distrubuciju za svoje potrebe, te da bi jedna gasna stanica bila postavljena na prostoru Brčkog.

On je rekao da je cilj Srpske da u narednom periodu Rafinerija nafte u Brodu pređe na gas, kako bi se izbjeglo zagađenje.

"Postoje određeni prigovori, prije svega iz Hrvatske i to nije dokazano, ali iznova opterećuje javnu scenu. Mi ćemo vjerovotno određenom konekcijom gasovoda iz Hrvatske, samo do Broda, to pitanje riješiti promptno, ali istog trenutka kada mi dovedemo gasovod, od tog momenta to se kači na gasovodnu mrežu Srpske", naveo je Dodik.

Milić je istakao da je predsjednik Srpske tokom današnje prve zvanične posjete vlastima Brčkog pokazao da je Republika Srpska demonstrirala svoju privreženost distriktu i nastavila da mu pruža konstruktivnu podršku.

"Konstatovali smo da je situacija u Brčkom stabilna i da institucije funkcionišu na najbolji mogući način. Srpska će podržavati Brčko, posebno vodeći računa o interesima građana srpske nacionalnosti, ali i o svim građanima distrikta. Jedan od prioriteta u budućnosti nam je svakako saradnja sa entitetima", naglasio je Milić.

On je dodao da je sa Dodikom razgovarao i o izgradnji mosta u Krepšiću, na magistralnom putu Bijeljina-Banjaluka, za koji je projekat uradila Republika Srpska.

"Vrijednost ovog projekta je 70.000 KM, i to je donacija Srpske Brčko distriktu, a mi smo preuzeli gradnju mosta zbog određenih zakonskih prepreka", kaže Milić.

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik sastao se danas u Brčkom i sa zamjenikom gradonačelnika Brčkog Antom Domićem i predsjednikom Skupštine distrikta Esedom Kadrićem.