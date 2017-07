Izbori u BiH će biti raspisani u maju 2018. godine

SARAJEVO - Predsjednik Centralne izborne komisije /CIK/ BiH Irena Hadžiabdić izjavila je danas u Sarajevu da CIK ima zakonsku obavezu da raspiše opšte izbore u BiH i da će to biti urađeno u maju 2018. godine.

"Ne vidimo nikakav razlog da to ne učinimo. Mislim da bi, ako to ne učinimo, svi završili u tužilaštvu, jer bismo prekršili zakon", rekla je Hadžiabdićeva novinarima nakon potpisivanja Memoranduma o razumijevanju između CIK-a i Misije OEBS-a u BiH.

Hadžiabdićeva je dodala da će opšti izbori biti održani u prvoj nedjelji oktobra sljedeće godine, te da bi jedini razlog da se izbori ne održe u tom terminu mogao biti neki vjerski praznik, koji bi se poklopio sa datumom održavanja izbora u BiH.

Ona je napomenula da saradnja CIK-a sa OEBS-om traje od 2001. godine, te da je u radu CIK-a do 2005. godine kroz međunarodno članstvo učestvovao i predstavnik OEBS-a.

"I nakon toga saradnja se nastavila i to veoma uspješno, a danas smo je ponovo ozvaničili potpisivanjem ovog memoranduma. Sve ove godine OEBS je bio jedan od naših najvjernijih partnera, čija se podrška nije ogledala samo u stručnoj podršci, već i u logističkoj, a sve s ciljem unapređenja izbornog sistema u BiH", istakla je Hadžiabdićeva.

Šef Misije OEBS-a u BiH DŽonotan Mur poručio je da "nema šanse" da se izbori u BiH odgode.

Mur je podsjetio da je prvi zadatak Misije OEBS-a u BiH bio sprovođenje izbora, koji su održani 1995. godine, a da je već 2002. godine odgovornost prebačena na CIK BiH.

On je poručio da do sljedećih izbora - 2018. godine mora doći do reforme Izbornog zakona u BiH, ističući da je to odgovornost političkih lidera u BiH.

Prema njegovim riječima, uloga CIK-a je veoma značajna, zbog čega će u radu i ubuduće imati podršku OEBS-a.