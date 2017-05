Izborni zakon generiše novu političku krizu

SARAJEVO - Prijedlog izmjena i dopuna Izbornog zakona BiH, kako sada stoje stvari, izazvaće novu političku krizu, jer će partneri u FBiH, HDZ BiH i SDA, lomiti koplja oko njega.

Da će zakon teško dobiti zeleno svjetlo i da će biti sve dublja podjela između partnera u vlasti, dokaz je da stranački prvaci već na startu imaju različite stavove. Tako hrvatski delegati žele da se o zakonu raspravlja po hitnoj proceduri, dok bošnjački delegati nisu za tu varijantu.

Bariša Čolak (HDZ BiH), predsjedavajući Doma naroda BiH, rekao je za Agenciju Srna da iako u zvaničnoj najavi sutrašnje sjednice Doma nema ove tačke dnevnog reda očekuje da se će ona ipak naći na stolu.

Tvrdi da je zakonski prijedlog upućen po hitnoj proceduri i poslovnička je obaveza da se nađe na dnevnom redu naredne sjednice Doma.

Predloženim izmjenama i dopunama, tvrdi Čolak, reguliše se izbor hrvatskog i bošnjačkog člana Predsjedništva BiH iz FBiH, te provode odluke Ustavnog suda BiH koje se odnose na izbor delegata u Domu naroda FBiH i izbora u gradu Mostaru. Prema ovom prijedlogu, u FBiH bi se formirala tri ad hok izborna područja; A u kome su osnovne izborne jedinice s više od dvije trećine bošnjačkog naroda, B u kome ima više od dvije trećine hrvatskog naroda i C ostale izborne jedinice. Za člana Predsjedništva BiH iz reda bošnjačkog naroda bio bi izabran kandidat koji je osvojio najviše glasova među bošnjačkim kandidatima, uz uslov da je u području koje se sastoji od izbornih područja A i C osvojio veći broj glasova nego u području koje se sastoji od izbornih područja B i C.

Izborno područje A obuhvataće opštine ili osnovne izborne jedinice s bošnjačkom većinom, odnosno gdje više od dvije trećine izbornog tijela čine Bošnjaci, područje B opštine gdje je više od dvije trećine Hrvata, a područje C ono u kojem nijedan narod nije većinski.

Čolak tvrdi da je izbor jednostavan, te da je i kod jednog i kod drugog naroda pobjednik kandidat koji je u svom većinskom i mješovitom području osvojio ukupno najveći broj glasova.

S druge strane njegov kolega Halid Genjac (SDA), predsjednik Kluba delegata Bošnjaka u Domu naroda, rekao je za "Nezavisne" da ta stranka neće prihvatiti ni hitnu proceduru, a ni predložene izmjene i dopune.

"Smatramo da se izmjenama koje se tiču izbora člana Predsjedništva BiH još više udaljava od presude Suda za ljudska prava u Strazburu kada je u pitanju 'Sejdić i Finci', a i način izbora je diskriminatorski jer se bira po principu etničke većine", smatra Genjac. Ističe da će sazvati sjednicu Kluba, te će vidjeti kako će se izjasniti delegati iz drugih stranaka, ali da je siguran da će tri delegata iz SDA biti protiv. Tvrdi da su neprihvatljive i predložene izmjene kada je u pitanju Dom naroda FBiH, jer se time onemogućuje bošnjačkim delegatima iz Livanjskog kantona i Posavine da budu birani u Dom naroda FBiH.

"Ni prijedlog izmjena po pitanju Mostara nije prihvatljiv, jer podrazumijeva kompenzacijske mandate, što je nemoguće i neprihvatljivo", kategoričan je Genjac.

Što se tiče Kluba delegata iz reda srpskog naroda u Domu naroda BiH, njegov predsjednik Sredoje Nović kaže da još nije vidio Prijedlog izmjena i dopuna Izbornog zakona.

"Da li je potrebna hitna procedura odlučićemo na sjednici Kluba", rekao je Nović. Kako nezvanično saznajemo, delegati iz Saveza za promjene neće podržati hitnu proceduru.