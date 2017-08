Izetbegović: Dodik je paradigma konflikta

​SARAJEVO – Bakir Izetbegović, bošnjački član Predsjedništva BiH i predsjednik SDA, prokomentarisao je poliitku predsjednika Srbije Aleksandra Vučića te neke ocjene koje se pojavljuju u javnosti, a po kojima Milorad Dodik samo naglas izgovara ono što Vučić misli.

"Vučić je posljednjih godina promijenio retoriku, šalje pozitivne signale, poziva na dijalog. Uz povremene probleme, odnosi BiH i Srbije, kao i odnosi Bošnjaka i Srba se popravljaju.To ide jako sporo. Pred nama je još mnogo otvorenih, neriješenih pitanja, kako u odnosima dviju država, tako i u odnosima dvaju naroda", rekao je Izetbegović.

On je istakao da ta nerješena pitanja treba brže rješavati.

"S politikom kakvu vode Dodik i slični njemu, i s takvom retorikom, to će teško ići i vjerujem da je i Vučić svjestan toga. Dodik je naprosto postao paradigma konflikta, i Vučić mora biti svjestan činjenice da svaki plan koji se pravi sa Dodikom, sam po sebi nosi negativan naboj", kazao je Izetbegović.

Izetbegović ističe da je Bosna i Hercegovina na vrijeme reagovala kada je u pitanju gradnja Palješkog mosta.

"Predsjedništva BiH se o tome oglasilo 2007. godine. Dakle, reagovalo se odmah čim je počela priča o Pelješkom most", rekao je Izetbegović u intervjuu za Faktor.

Iz Hrvatske su se, ističe Izetbegović, oglušili na te stavove i nastavili pripreme za izgradnju mosta, zanemarujući stav BiH da je prije toga potrebno ustvrditi granicu između dvije države na moru.

"Ne sporimo pravo Hrvatskoj da povezuje svoje teritorije, ali se ni BiH ne smije osporiti pravo da ima pristup otvorenom moru. Potrebno se vratiti na prvi korak, utvrditi gdje je tačno granica na moru između BiH i Hrvatske, odrediti trasu i širinu plovnog koridora do međunarodnih voda. Nakon toga se trebaju utvrditi konačne tehničke karakteristike samog mosta i gdje bi se taj most, ako ga uopće bude, tačno nalazio. To je stav BiH utvrđen još 2007. godine, koji se nakon toga nije mijenjao", smatra Izetbegović.

On je potvrdio da s Hrvatskom ima dosta neriješenih pitanja, ali da BiH Hrvatsku smatra prijateljskom državom.

U intervjuu Faktoru Izetbegović je govorio i o odnosima s HDZ-om BiH i čelnikom te stranke Draganom Čovićem, kazavši da bi ti odnosi trebali biti puno bolji, i stranački i personalni.

"SDA i ja smo se trudili sve vrijeme da odnosi budu iskreniji i bolji. HDZ je izgleda očekivao previše i postao nervozan. Počeli su sa jednostranim istrčavanjima i pritiscima na SDA, a to ne može proći. Koaliciju ćemo sačuvati do kraja mandata, napraviti još poneku reformu i manji iskorak, ali zamah koji smo mogli postići boljom saradnjom će očigledno izostati", ističe Izetbegović i dodaje kako je HDZ "već sve zamorio pokušajima da manjina većini nametne volju i ostvari i više od onoga što predviđa konstitutivnost naroda".

Kada je u pitanju najavljeni SDA-ov prijedlog izmjena Izbornog zakona BiH, Izetbegović kaže da je sve manje optimista "da u ovakvoj atmosferi možemo ponuditi rješenje koje ima šansu da bude prihvaćeno".

On je odbacio je optužbe koje na njegov račun iznosi predsjednik SBB-a Fahrudin Radončić, kazavši da su to „bedastoće“, ali da se preko nekih od tih optužbi ne može preći.

Što se tiče unutrašnjih odnosa u SDA, Izetbegović navodi kako je problem u Srebrenici riješen, a stanje u stranci smireno. Sa Šemsudinom Mehmedovićem se čuje i sretne, te cijeni da se „neće ponoviti nesporazumi koje smo s njim imali“.

Odluku o tome ko će biti kandidat SDA za bošnjačkog člana Predsjedništva BiH stranka će, kako je kazao, najvjerovatnije donjeti na proljeće 2018. godine.