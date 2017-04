Izetbegović: Hrvatska je najvažniji prijatelj koji pomaže BiH na putu u EU i NATO

ZAGEREB - Hrvatska je vjerovatno najvažniji prijatelj Bosne i Hercegovine, poručio je član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović u Zagrebu gdje boravi povodom Simpozija o bosanskom jeziku.

"Hrvatska je najbitniji partner BiH, daje nam snažnu podršku na evropskom i NATO putu. Pri tome, među susjedima i prijateljima bude i nekih sitnih nesporazuma koje treba rješavati. Imamo niz otvorenih pitanja sa Hrvatskom koja ne opterećuju bitno te odnose. Glavna komponenta jeste da smo mi dobri susjedi, sve bolji susjedi i da Hrvatska podržava Bosnu i Hercegovinu u onim aspektima gdje je to za nas najvažnije", rekao je Izetbegović.

Upitan da prokomentariše o kojim se otvorenim pitanjima radi, Izetbegović je rekao da je to u onim slučajevima kada hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović kaže da u BiH buja radikalizam, ekstremizam i terorizam.

"Onda to nama može dovesti u pitanje snažan napredak turizma, investicija, ulaganja u Bosnu i Hercegovionu. Jer ljudi ne dolaze u zemlju, ne investiraju u zemlju u kojoj ima takav rastući problem. Takav problem u Bosni i Hercegovini ne postoji. Dakle, on je možda bio prijeteći prije dvije godine, ali on je očigledno riješen. Kada su u pitanju odlasci na strana ratišta, povraci, mi smo imali samo 46 povrataka u prethodnoj godini. Od toga je njih 20 osuđeno. To je problem koji se očigledno smanjuje, a ne povećava", istakao je Izetbegović.

Izetbegović je danas u Zagrebu imao sastanak sa zagrebačkim muftijom Azizom Hasanovićem i ljudima iz Islamske zajednice Hrvatske sa kojima je, kako je rekao, razgovarao o situaciji u Bosni i Hercegovini, odnosima Bosne i Hercegovine i Hrvatske, o odnosima Bošnjaka i Hrvata u Bosni i Hercegovini i o Simpoziju o bosanskom jeziku.

Član Predsjedništva BiH se ovom prilikom osvrnuo i na protekli referendum o ustavnim promjenama u Turskoj.

"To je sistem koji imamo u SAD-u i Francuskoj. Turci su se za njega opredijelili i neka im je sa srećom. Ne znamo do kada će to biti Erdogan. Može biti jedan dan ili deset godina", rekao je Izetbegović.