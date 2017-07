Izetbegović: Ne trebamo ni dvije škole, ni dvije televizije, ni dva Mostara pod jednim krovom

GLAMOČ - U Glamoču i Livanjskom kantonu prenosim poruku interesa glavnog grada BiH i vlasti BiH za taj kraj, poručio je član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović tokom današnje posjete Glamoču i Livnu gdje je, između ostalog, učestvovao i u otvaranju Festivala "Glamočko ljeto 2017" čiji je generalni pokrovitelj.

"Došli smo da vidimo kako ljudi žive, da popričamo, da iz direktnog kontakta vidimo šta se još može učiniti za ljude u Glamoču u Livnu i općenito u Livanjskom kantonu. Resursi su značajni, ljudi su vrijedni, ljudi su se vratili i žele da žive tu. Tu je njihovo korijenje, pradjedovi, i ljudi u Glamoču zaslužuju potporu. Zato sam zamolio da mi se u posjeti pridruže dva ministra iz federalne Vlade, Šemsudin Dedić, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, i Edin Ramić, ministar raseljenih osoba i izbjeglica, koji mogu značajno pomoći, posebno kad je u pitanju poljoprivreda, šumarstvo i povratnici. Imali smo konkretne razgovore, a onda ćemo ih nastaviti i u Sarajevu i potruditi se da se nešto zaista desi pozitivno u ovom kraju", rekao je Izetbegović koji je danas, uz ostalo, položio cvijeće na spomen-obilježje vojnicima u Glamoču.

Izetbegović je istakao da je za područje Livanjskog kantona najprioritetniji zadatak osiguravanje radnih mjesta, odnosno posla. On je istakao da je razlog zbog kojeg mladi napuštaju, ne samo Livanjski kanton i BiH, nego i Balkan uopšte to što nemaju posao, a time ne vide ni svoju perspektivu.

"Ovdje su ljudi vrijedni, sami su pokrenuli neke stvari, i mislim da to neće biti teško. Oni traže razlog da ovdje ostanu, a ne da odu, i to treba podržati", naglasio je Izetbegović.

On je istakao da je delegacija koju predvodi došla da razuvjeri Glamočane i stanovnike Livanjskog kantona da su zaboravljeni od viših razina vlasti u BiH te da ih čuju šta mogu konkretno da urade kako bi im pomogli. Naglasio je da u Sarajevu živi 350 hiljada ljudi, možda i 400 hiljada, a da je ovdje stotinu puta manje, ali da to nije mjerilo.

"Oni su zaslužili da ne budu zaboravljeni zbog svog odnosa prema rodnoj grudi, zbog odnosa prema BiH oni zaslužuju da ih se snažnije podrži", poručio je.

Foto: Anadolija

Odgovarajući na pitanja u vezi sa aktuelnim političkim dešavanjima u BiH, Izetbegović je rekao da ako se ne zaustavi preuranjenja kampanja, koja je umjesto 2018. krenula 2017. godine, izgubićemo jednu godinu u reformskom putu BiH.

Istakao je da će gubitak biti u svemu, i u ekonomskom oporavku i u napretku na putu ka EU, ka članstvu u NATO-u i poručio da može doći do gorih stvari kao što je destabilizacija zemlje.

"Dakle, radi se o jednoj sebičnosti. Politikantski odnos novih faktora u zemlji, koji nas može voditi ka nazatku, i glavne poruke iz SDA će biti takve, da im kažemo nemojte destabilizirati zemlju, biti opozicija narodu i državi, hajde da zajedno pokrenemo zemlju, da je ubrzamo na evropskom putu, putu ka članstvu u NATO-u i da gradimo ovu zemlju. Zašto odbijati akcize, hajde usvajamo zakone koji će riješiti problem penzionera, koji će riješiti problem boraca. SDA će uporno biti na tome da se sačuvaju koalicije i da se ovi bitni zakoni i reforme rade i da se gradi zemlja", poručio je Izetbegović.

Istakao je da nema drugog puta do kredita da se gradi BiH.

Komentarišući najnoviji prijedlog Kluba hrvatskog naroda u Domu naroda PSBiH o zahtjevu za uspostavljanje dva kanala u okviru FTV-a, odnosno uspostavu kanala na hrvatskom jeziku, Izetbegović je poručio da nema hrvatskog novinara koji nema potpuno otvoren prostor da na hrvatskom jeziku uređuje svaku emisiju i daje svaki komentar.

"Mislim da su tu u najmanju ruku ravnopravni kada je u pitanju FTV. Ukoliko čujete jednako srpskog, bosanskog i hrvatskog jezika. Prema tome, postoje kanali na kojima se govori hrvatski jezik i gdje niko novinarima ne govori kako će uređivati svoje emisije i komentirati političke događaje i sve ostalo, tako da mislim da nam ne treba ni dvije škole pod jednim krovom, ni dvije televizije pod jednim krovom, ni dva Mostara pod jednim krovom, ni dva naroda. Treba da živimo jedni sa drugima, da ovo bude prava BiH kakva je ona funkcionisala hiljadu godina", rekao je Izetbegović.

Foto: Anadolija

Salem efendija Dedović, muftija mostarski, rekao je da je otvaranje Festivala "Glamočko ljeto 2017" važan događaj, kako kulturni tako i društveni, koji okuplja i povezuje zajednicu.

"Jako je važno da je naša zajednica na tim prostorima vitalna, organizovana, iako malobrojna. No, to ove ljude ne obeshrabruje da ovdje žive i istrajavaju i čuvaju svoj zavičaj, svoju običajnost, vjernost ovom prostoru, odlike temeljnih vrijednosti našeg naroda, tako da je ovo jedan ohrabrujući i veliki događaj. Historijska je posjeta člana Predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića Glamoču. To je snažna poruka ovdje, da ove rubne tačke prostora BiH nisu ostavljene, nisu zanemarene. Muftijstvo mostarsko je specifično i šaljemo jednu takvu poruku, da ovakvi prostori su od izuzetnog značaja, da se prepoznaju i da se odvijaju svi sadržaji društvenog života koji okupljaju zajednicu i čuvaju narod na ovim prostorima", rekao je Dedović.

Govoreći o prioritetima za prostor Livanjskog kantona muftija je istakao da bi trebali ići u pravcu da se tu daju uslovi, prilike da narod nastavi život, jer narod je odlučan ovdje ostati, opstati, ali da im treba stvoriti pretpostavke da se ne iseljavaju sa ovog prodručja, kazao je muftija.

Otvaranju Festivala prisustvovao je veliki broj građana šireg područja Livanjskog kantona, a manifestacija će trajati do 23. jula uz brojne sadržaje kao što su izložbe slika, večeri sevdaha, smotre folklora, promocije knjiga te koncerti i večeri ilahija.