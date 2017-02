Izetbegović: Procese blokiraju oni koji su izvršili agresiju u BiH

SARAJEVO - Bošnjački član Predsjedništva, Bakir Izetbegović rekao je da je današnja vanredna sjednica prekinuta jer ju je on napustio, a za njim i Čović

"Razlog što sam je napustio je taj što sjednica nije po Poslovniku" – rekao je Izetbegović.

Čović je odlučio da napusti sjednicu jer nije htio da dođe do preglasavanja.

Od bošnjačkih predstavnika se očekivalo da se aktivno uključe u zaustavljanje revizije.

Procese blokiraju oni koji su izvršili agresiju u BiH. Stoga je začuđujuće solidarisanje Srbije i RS sa onima koji su počinili zločin.

Bakir Izetbegović je rekao da će ustrajati u traženju pravde i istine i da ne očekuje brzu odluku suda.

"Upravo sam gledao da dolaze pravnici agenti i sad se upravo predaje zahtjev za reviziju o kojoj će odlučiti sud u Hagu".

"Ja radim po ustavu i zakonu. Ivanić je direktno ponudio odluku bez prethodno napisane odluke po poslovniku" – dodao je Izetbegović.

Na pitanje da li je iko tražio od njega da se povuče odluka o imenovanju Softica, Izetbegović kaže da nije niko od bivših članova Predsjedništva iz srpskog naroda to tražio.

On je rekao da će prihvatiti svaku odluku Suda u Hagu i da ga ništa ne plaši jer smatra da je na pravom putu, putu istine i pravde. Na reviziju se čekalo deset godina jer imamo dokaze za koje je trebalo vremena da se obrade.

Izetbegović je rekao da se više neće kandidovati za člana Predsjedništva.

Na pitanje iz kojih se sredstava finansira revizija tužbe, on je rekao da su to sredstva koja su prikupljana proteklih deset godina i to su bile donacije.