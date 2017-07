Izetbegović: Raditi na pomirenju, drugog puta nema

SARAJEVO - Bošnjački član Predsedništva BiH Bakir Izetbegović izjavio je danas da pomirenje nema alternativu.

"Drugog puta nema. Ali zaista je jako teško na takav način se odnositi dok imamo namjerno provociranje, negiranje, odlikovanja presuđenim ratnim zločincima, planove za podizanje spomenika onima iz međunarodne zajednice koji su bili na strani negatora genocida i zaustavljanje pozitivnih procesa pomirenja", smatra Izetbegović.

"Sve to treba prevazići, za to treba imati snage i nastaviti u pozitivnom smjeru jer drugog puta za to nema", rekao je Izetbegović novinarima ispred zgrade Predsjedništva BiH, gdje je ispraćena kolona tabuta za Potočare gde će biti sahranjeni 11. jula.