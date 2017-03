Izetbegović: Raduje me dolazak Vučića u Sarajevo

SARAJEVO – U Sarajevu je održan sastanak delegacija SDA i HDZ-a, a na konferenciji su govorili njihovi lideri Dragan Čović i Bakir Izetbegović.

"Sastali smo se i razgovarali o aktualnoj političkoj situaciji. Trebamo raditi na evropskim itegracijama i njegovati bolje odnose sa sisjedima", rekao Dragan Čović, hrvatski član Predsjedništva BiH,

Bakir Izetbegović, bošnjački član Predsjedništva BiH, istakao je da je ovo jedan u nizu sastanaka koji je usliejdio na poziv HDZ-a.

"Bio je ovo jedan od sastanaka u nizu na poziv HDZ-a koji će sutra imati sastanak sa SBB-om. Snažno zajednički djelovati na smirivanju tenzija i čuvati integritet i suverenitet BiH", rekao je Izetbegović.

On je istakao da treba kompletirati tijela koordinacijskog mehanizma, te dobiti pozitivno mišljenje do kraja ove godine, kao i aktivirati MAP do kraja godine.

"Moramo ubrzati procese za izgradnju putne infrastrukture. SDA je zamolila HDZ da se ubrzaju procedure kako bi se krenulo sa izgradnjom termoeletrana u Tuzli i Banovićima. Tu će biti potreban sub-suverena garancija", rekao je Izetbegović.

Izetbegović je dodao da nisu danas približili stavove oko Izbornog zakona.

"Dotakli smo se teme, ponovili smo stare stavove i o tome će se raspravljati u narednim danima", poručio je Izetbegović.

O dolasku Aleksandra Vučića, Izetbegović je rekao da će njegova posjeta djelovati smirujuće.

"Raduje me što će biti tu. Mislim da njegova posjeta smirujuće djeluje s obzirom na situaciju u kojoj se nalazimo danas", rekao je Izetbegović

Izetbegović je dodao da očekuje pozitivnu odluku Međunarodnog suda pravde u Haagu o legitimitetu Sakiba Softića, kao agenta BiH pred ovim sudom.