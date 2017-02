Izetbegović i Softić zaoštrili krizu

SARAJEVO, HAG - Predavanjem zahtjeva za reviziju presude BiH protiv Srbije u Hagu i prekidanjem vanredne sjednice Predsjedništva BiH, na kojoj je trebalo da se raspravlja o tome, produbljena je kriza u BiH, koja je, po mnogima, najveća u postdejtonskoj BiH.

I dok je Delegacija BiH na čelu sa Sakibom Softićem, bivšim agentom BiH u Hagu, juče predavala zahtjev za reviziju presude po tužbi BiH protiv Srbije u Međunarodnom sudu pravde u Hagu, u Sarajevu u Predsjedništvu BiH nekoliko sati ranije prekinuta je vanredna sjednica Predsjedništva, koju je sazvao predsjedavajući Mladen Ivanić. Sjednicu je prvo napustio Bakir Izetbegović, bošnjački član, da bi potom za njim krenuo i hrvatski član Dragan Čović.

Reviziju su pored Softića predali i David Scheffer i Phon van den Biesen.

Inače, Međunarodni sud pravde u Hagu donio je 26. februara 2007. godine presudu o predmetu BiH protiv tadašnje Srbije i Crne Gore zbog kršenja Konvencije o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida kojom je okončao četrnaestogodišnji spor.

Ivanić je nakon prekinute vanredne sjednici na pres-konferenciji u Sarajevu izjavio da je teško pronaći način da BiH izađe iz krize koja se juče dodatno zaoštrila prekidom sjednice te institucije.

Naglasio je da pošto je vanredna sjednica Predsjedništva BiH prekinuta, to znači da odluka o podnošenju zahtjeva za pokretanje revizije presude pred Međunarodnim sudom pravde u Hag po tužbi protiv Srbije nije donesena.

Ivanić je juče novinare obavijestio da je Izetbegović napustio sjednicu.

"Sa željom da ne doprinosi razjedinjavanju, sjednicu je napustio i Čović. Ovo danas je bio, ako ne zadnji, onda jedan od zadnjih pokušaja da se funkcionisanje BiH vrati u institucije", objasnio je Ivanić.

Ocijenio je da je ovo vrhunac vaninstitucionalnog djelovanja i da se ovim ušlo u jednu veoma ozbiljnu krizu, te naglasio da ne zna da se ikada u postdejtonskoj BiH desilo da sjednica Predsjedništva BiH bude prekinuta na ovaj način.

Ivanić je istakao da ne zna kada će Predsjedništvo ponovo moći zasjedati.

"Učiniću sve što mogu da sistem funkcioniše, ali nisam ja napravio krizu. Samo sam htio da institucije odlučuju, ali nisam uspio", naglasio je Ivanić.

Napomenuo je da ne zna kakve će biti implikacije i da će se to tek vidjeti, te da akteri moraju razmisliti kakve su posljedice.

Ivanić je istaknuo da ne brani Srbiju, nego institucije BiH, te da će uputiti novo pismo Međunarodnom sudu pravde u Hagu u kojem će ih obavijestiti o tome da nije bilo odluke Predsjedništva BiH na sjednici koja je prekinuta.

Upitan da kaže šta ako zahtjev za reviziju bude prihvaćen u Hagu, Ivanić je rekao da se to neće desiti jer on nije to odobrio, a pred UN-om, kako je obrazložio, predsjedavajući Predsjedništva je suveren, a u ovom trenutku on obnaša tu funkciju.

Izetbegović je rekao na konferenciji za medije u Sarajevu da je napustio vanrednu sjednicu Predsjedništva zbog toga što ona nije bila pripremljena u skladu s poslovnikom, te da je to učinio i Čović.

"Predloženi akti moraju biti pripremljeni tako da sadrže obrazloženje", smatra Izetbegović. Tvrdi da odluka koju je predložio Ivanić nije bila na taj način pripremljena.

Navodeći da su raniji sazivi Predsjedništva BiH donijeli sve potrebne odluke u vezi s procesom protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu, Izetbegović je ponovio svoj stav da Sakib Softić ima pravo da i dalje zastupa BiH pred tim sudom.

"Jedina pravno zasnovana odluka o kojoj smo se eventualno mogli izjašnjavati bila bi ona kojom se, eventualno, oduzimaju i ograničavaju ovlaštenja agentu", rekao je Izetbegović.

Prema njegovoj tvrdnji, Ivanić je odbio da definiše prijedlog odluke u tom smislu. On je dodao da je u vrijeme konferencije za novinare bila u toku i predaja zahtjeva Međunarodnom sudu pravde u Hagu za reviziju presude.

Izetbegović nije mogao govoriti o detaljima iz zahtjeva za reviziju, samo je rekao da je riječ o mozaiku dokaza, među kojima su neki iz suđenja generalu Vojske RS Ratku Mladiću. Tvrdi da se od bošnjačkih predstavnika očekivalo da zaustave reviziju, te da procese blokiraju oni koji su izvršili agresiju, počinili zločine.

"Nije mi jasno kako neko može porediti sadašnju vlast Srbije s režimom Slobodana Miloševića. Stoga je začuđujuće solidarisanje Srbije i RS s onima koji su počinili zločin", rekao je Izetbegović, potcrtavši da neće odustati i da će ustrajati u traženju pravde i istine.

Dodaje da ne očekuje brzu odluku suda, ali da je uvjeren da će zahtjev za reviziju biti prihvaćen.

Upitan da kaže ko finansira reviziju tužbe, Izetbegović je rekao da su se ta sredstva prikupljala u proteklih 10 godina i da je uglavnom riječ o donacijama.

PIC: Vratiti se dijalogu

Ambasadori Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira izrazili su juče zabrinutost zbog ozbiljne političke situacije do koje je u BiH došlo kao "rezultat inicijative da se podnese zahtjev za reviziju presude Međunarodnog suda pravde iz 2007. o tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije i Crne Gore za zločin genocida".

Pozvali su sve političke lidere da se uzdrže jednostranih poteza, te poručili domaćim liderima da se vrate principima kompromisa, dijaloga i konsenzusa pri donošenju odluka, kao i poštivanju bh. ustava, institucija i vladavine prava.

"Ambasadori su izrazili zabrinutost zbog mogućih posljedica koje bi to moglo ostaviti na funkcioniranje Predsjedništva, parlamenta i Vijeća ministara BiH, te pozvali da se krene ka poboljšanju cjelokupne političke atmosfere u zemlji", dio je zajedničke izjave.

Saopšteno je da su ambasadori svjesni patnji koje su uzrokovali genocid i drugi zločini, kao i prava žrtava i preživjelih, te su ponovo istakli potrebu da se ulože dalji napori u pravcu pomirenja i dobrih odnosa u zemlji i regiji.

"Tolerancija, prihvatanje drugih i mirni suživot su apsolutni imperativi civilizacija zasnovanih na pravima i slobodama, demokratiji i ravnopravnosti", poručili su ambasadori PIC-a.

Vanredna sjednica UO PIC-a održana je danas na zahtjev ambasadora Rusije u BiH Petra Ivancova, a zbog zahtjeva za reviziju presude protiv Srbije, što je izazvalo napetost.

"Ambasador Turske se suzdržao od paragrafa izjave koji govori o zabrinutosti trenutnim stanjem i otkazu jednostranim odlukama", kazao je Ivancov.

Dodao je da su dugo razgovarali, te da su odlučili da je važnije da se da zajednička izjava.

M.R.S.

Revizija udaljava od suživota

Predsjednik Narodne skupštine RS Nedeljko Čubrilović rekao je da zahtjev za reviziju presude nije zahtjev BiH, već lični zahtjev Bakira Izetbegovića, te da će se o Izetbegovićevom vaninstitucionalnom djelovanju u ponedjeljak izjasniti poslanici na posebnoj sjednici parlamenta RS.

"Očekujemo da stav svih stranaka u parlamentu, čije je sjedište u RS, bude jedinstven", istakao je Čubrilović i dodao da je odluka predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Mladena Ivanića da sazove sjednicu Predsjedništva na kojoj bi se odlučivalo o zahtjevu za reviziju bio posljednji pokušaj da se stvari vrate u institucije sistema.

"Istrajavanje na tome da Sakib Softić, s veoma upitnom ulogom i mandatom, ipak preda zahtjev za reviziju, jasno nas udaljava od pomirenja, suživota i napretka i dovodi u političku neizvjesnost za koju je odgovoran Izetbegović", naglasio je Čubrilović.