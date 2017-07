Izetbegović najavio podnošenje nove apelacije Ustavnom sudu Republike Srpske

Sarajevo - SDA i njen lider Bakir Izetbegović najavljuju novu žestoku ofanzivu protiv Republike Srpske. Zaključcima donesenim na nedavnom sastanku vrha stranke u Doboju najavljuje apelaciju Ustavnom sudu Republike Srpske!

Izetbegović će u njoj zatražiti proporcionalnu zastupljenost Bošnjaka u entitetskim institucijama, kao i uvođenje takozvanog bosanskog jezika u škole u Srpskoj. Političari iz Srpske navode - zaključci SDA su licemjerni, a Izetbegović i njegova stranka prvo bi trebalo da se založe za obezbjeđivanje osnovnih ljudskih prava Srbima u Federaciji BiH. Cilj je, kažu, stvaranje centralizovane BiH.

Nakon što su dobro ugošćeni i primljeni u Doboju, SDA i njen lider Bakir Izetbegović krenuli su u novi, politički napad na Srpsku. Nezadovoljni zastupljenošću Bošnjaka u javnim preduzećima i institucijama najavljuju apelaciju Ustavnom sudu Republike Srpske.

SDA će na osnovu informacije o nacionalnoj strukturi zaposlenih u javnim institucijama Republike Srpske uputiti zahtjev Ustavnom sudu Republike Srpske u pogledu kršenja člana 97. Ustava Republike Srpske kojim se propisuje proporcionalna struktura zaposlenih", navodi se u saopštenju SDA.

Zaključci GO SDA su nastavak specijalnog rata protiv Republike Srpske čiji je končani cilj centralizovana BiH -kaže SNSD-ov Staša Košarac. Dodaje da su Bošnjaci adekvatno zastupljeni u institucijama Srpske prema popisu iz 91. godine, iako je sada drugačije stanje na terenu.

- Mislim da SDA želi da prenese krizu iz FBiH i sa institucija BiH i želi da sv svoje frustracije i probleme u funkcionisanju FBiH i međusobnih bošnjačkih odnosa optereti Srpsku sa zaključcima koji nisu u skladu sa Ustavom - istakao je šef Kluba SNSD-a u Predstavničkom domu PS BiH Staša Košarac.

SDA je krenula u široku ofanzivu na Srpsku. Od Ombudsmana za BiH traže specijalni izvještaj o stanju ljudskih prava i sloboda povratnika, a od CIK-a da osigura dovoljna sredstva za glasanje poštom. Iako Ustav Srpske, koji je prošao sito i rešeto Venecijanske komisije, poznaje jezik bošnjačkog naroda, SDA hoće dijalog o priznavanju prava na, ustavom nepriznati, bosanski jezik.

- Niti će ikada to moći zato što se time ukida Republiku Srpsku i srpska filologija, jer se time predodređuje nova nacija prema samom jeziku odnosno treba da se utope u tu bosansku naciju i Srbi i Hrvati i ne vjreujem da iko u Republici Srpskoj može na to pristati - naglasio je srpski lingvista Miloš Kovačević.

Navodna briga koju SDA pokušava da nametne kroz usvajanje Platforme o ostvarivanju zagarantovanih prava konstitutivnih naroda u PS BiH imala bi smisla kada bi Srbi konačno bili uvršteni u ustave pojedinih kantona, ili kada bi Bošnjaci prestali da se izjašnjavaju kao Srbi i tako uzurpiraju srpske pozicije.



- Potpuno jasno da je to za nas neprihvatljivo, mi to nećemo podržati. Naprotiv itekako ćemo to kritikovati, da kažemo šta se to dešava u FBiH gdje je SDA dominatna, šta je sa Srbima u FBiH šta je sa Klubom Srba u federalnom Domu naroda i mislim da je jasno da želi da prenese krizu sa nivoa BiH u Republiku Srpsku i da će to raditi do izbora - dodao je Košarac.



-Što se tiče Bakira Izetbegovića, tome se pridaje preveliki značaj. Mi smo reagovali negativno na sve njegove inicijative koje su uglavnom politčki spinovi i njega i Milorada Dodika kada nemaju šta drugo da ponude građanima - smatra potpredsjednik SDS-a Dragan Ćuzulan.

SDA, čija je vlast prethodnih godina preimenovala sarajevske ulice poznatih srpskih antifašista u Put mladih muslimana ,Zelenih beretki a osnovnu školu u Goraždu nazvala po imamu SS Handžar divizije - čestitala je građanima BiH 27.juli, koji je kao Dan ustanka protiv fašizma ustanovljen još u prošlom sistemu. (RTRS)