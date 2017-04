Izrael traži od BiH i Poljske da vrati Jevrejima nekretnine vrijedne milijarde evra

TEL AVIV - Bosna i Hercegovina i Poljska jedine su dvije evropske zemlje koje nisu napravile nijedan korak kako bi obeštetile Jevreje i vratile im imovinu oduzetu tokom Holokausta, navodi se u studiji objavljenoj u Izraelu.

U studiji pod nazivom "Povrat nepokretne imovine tokom Holokausta" (The Holocaust /Shoah/ Immovable Property Restitution Study) analizirano je jesu li bivše komunističke zemlje Istočne Evrope provele Terezinsku deklaraciju iz 2009. koju je potpisalo 46 zemalja, a koja se odnosi na povrat imovine, piše The Times of Israel.

- Više od 70 godina nakon Holokausta značajan dio nepokretne imovine koja je oduzeta Jevrejima nije vraćena – navodi se u studiji koja je objavljena na Dan sjećanja na Holokaust.

Posebna kritika upućena je Bosni i Hercegovini te Poljskoj koje, za razliku od drugih zemalja potpisnica Terezinske deklaracije, nisu čak niti donijele zakone o ovom pitanju.

- U Poljskoj je procentualno ubijeno najviše Jevreja u Evropi. Šest miliona Jevreja ubijeno je tokom Holokausta uoči i tokom Drugoga svjetskog rata. Tri miliona Jevreja ili oko 90 posto Jevrejske populacije ubijeno je nacističkim logorima u Poljskoj – navodi se, između ostalog u studiji.

U Terezinskoj deklaraciji se, između ostalog, navodi da bi imovina koja je oduzeta od Jevreja tokom i nakon Drugoga svjetskog rata trebala dati preživjelima ili se koristiti za obrazovanje današnjih generacija o Holokaustu.

Ovo pitanje postavili su iz Izraelskog savjeta za spoljne odnose i srpskom članu i predsjedavajućem Predsjedništva BiH Mladenu Ivaniću tokom njegovog boravka u Jerusalemu.

Jakob Finci, predsjednik Jevrejske zajednice BiH, kazao je tad za Faktor da je pred Drugi svjetski rat u BiH živjelo oko 14.000 Jevreja koji su većinom izgubili i život i svoju imovinu.

- U BiH je živjelo oko 14.000 Jevreja 1941. Ako je svaka jevrejska familija imala najmanje jedan stan ili kuću, to je oko 4.000 stambenih objekata. S druge strane, veći dio tih Jevreja je imao neki biznis, imalo je svoje radnje ili proizvodne pogone. Sve je to konfiskovano. Ako se počne na tome ozbiljno raditi, onda ćemo morati početi i ozbiljno računati. Ukupna procjena vrijednosti imovine koja je nacionalizovana u BiH je između deset milijardi i 15 milijardi evra. Ako je 20 posto te imovine jevrejsko, onda su tri milijarde evra neka razumna cifra – kazao je Finci za Faktor koji je tom prilikom istakao da je većina zgrada od Vječne vatre do Marijinog dvora bila u vlasništvu Jevreja.

(Faktor)