Izvještaj Evropske komisije o napretku BiH u utorak u Briselu

SARAJEVO – Odbor za vanjske poslove razmatraće u utorak u Briselu izvještaj koji je Evropska komisija pripremila za Bosnu i Hercegovinu. Ovo je danas u Sarajevu najavio Kristijan Dan Preda, izvjestilac Evropskog parlamenta za BiH.

On je najavio da će evropski parlamentarci glasati o izvještaju koji je jesenas pripremila Evropska komisija a koji se odnosi na napredak BiH.

Ističe da je 2016. godina bila dobra za BiH sa stanoivšta socio-ekonomskiih reformi, te da je potrebno nastaviti s tim.

Dan Preda tvrdi da u BiH postoje resursi da se provedu najavljene reforme, te da će to biti za dobrobit građana.

Mišljenja je da ne treba odgađati odgovore na upitnik, te da to ne bi bilo dobro za BiH.

Upozorio je i na činjenicu da Parlamentarna skupština BiH još uvijek nije formirala parlamentarni odbor koji bi bio zadužen za komunikaciju sa Evropskim parlamentom kada je u pitanju provedba Sporazuma o staiblizacij i pridruživanju (SSP).

„Godinu dana to traje. Čini m ise da se pokušava sastaviti odbor po nacionalnom ključu i moram reći da to nije dobro za BiH i da se to nama ne sviđa“, rekao je Dan Preda.

Denis Zvizdić, predsjedavajući Vijeća ministara BiH danas je rekao da su poruke koje dolaze iz EU veoma jasne, te da su vrata ove zajendice za BiH otvorena.

Istakao je da je Dan Preda na ispravan način definisao napredak Bih na putu ka EU i da je skrenuo pažnju da je potrebno nastaviti sa socio-ekonomskim reformama.

„On je kazao da je u izvještaju koji će u utorak biti pred evropskim parlamentarcima skrenuta pažnja na konkretne probleme sa kojima se suočava cijeli region, pa i BiH.

Istakao je da je riječ o 'oblicima ekstremizma, radikalizma i prijetnji terorizma za koje smatramo da su globalni problemi, a ne samo problemi BiH.