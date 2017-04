Javne nabavke uzrokuju rast korupcije: Milijarde "pojedene", nema sankcija

SARAJEVO - U poteklih osam godina kontinuirano se urušava sistem javnih nabavki u BiH, čime se obezbjeđuje stalni enormni rast korupcije, ocjena je nevladinog sektora, ali i institucija koje se bave finansijama.

Iz Udruženja građana "Tender" tvrde da se primjenom Zakona o javnim nabavkama i podzakonskim aktima omogućuje godišnja pljačka budžetskih sredstava od 1,2 milijarde od četiri milijarde KM, koliko se godišnje troši u javnim nabavkama robe, usluga i radova.

Ove podatke su iznijeli na jučerašnjoj godišnjoj konferenciji o javnim nabavkama u Sarajevu u organizaciji Antikorupcione mreže organizacija civilnog društva u BiH - ACCOUNT. Prema tim podacima, više od 50 odsto javnih nabavki vrši se putem netransparentnih pregovaračkih postupaka bez objave, te da to ima velike posljedice, jer se cijene robe i usluga uvećavaju za 60 odsto u odnosu na ponude na tržištu. Ocjena sudionika konferencije je da javne nabavke treba učiniti transparentnijim nego što je to bilo do sada.

Eldin Karić, direktor ACCOUNT-a, kaže da građani koji daju novac u budžete imaju pravo da znaju šta se s njim dešava. Smatra da je izmjenama i dopunama postojećeg zakonskog okvira potrebno povećati transparentnost javnih nabavki.

"U velikom broju javnih nabavki provode se pregovarački postupci iz kojih je javnost isključena", istakao je Karić.

Dženan Salčin, direktor Agencije za javne nabavke BiH, slaže se da postoji prostor za unapređenje zakonskog okvira, te da su javne nabavke prilično decentralizovane i odgovornost je na ugovornim organima.

Piter Dafi, direktor Misije Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) u BiH, ističe da svaki dolar koji je pogrešno iskorišten, odnosno koji je uzet od poreskih obveznika, jeste dolar koji nije otišao za izgradnju zemlje, škola i unapređenje BiH.

Igor Vukajlović iz Udruženja građana "Tender" istakao je da od donošenja Zakona o javnim nabavkama u BiH 2014. godine niko nije sankcionisan za propuste u njegovom provođenju.

"Pokrenuti su neki postupci koji nisu završeni, tako da se i ne očekuje neki uspjeh u tom smislu. Potrebno je mijenjati normativnu regulativu kako bi prohodnost za sankcionisanje bila efikasnija", rekao je Vukajlović.

Dušanka Majkić, član Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma BiH, pak, misli drugačije. Ona ističe da BiH ima dobar pravni osnov kada je riječ o javnim nabavkama, ali da je problem implementacija tog zakona.

"Institucije BiH ne poštuju Zakon o javnim nabavkama", konstatovala je Majkić.

Ranko Krsman, zamjenik glavnog revizora u Kancelariji za reviziju institucija BiH, ističe da je utvrđeno da veliki broj institucija BiH čini propuste u procesu javnih nabavki i da bi njihov broj bio znatno smanjen kada bi bile ispoštovane preporuke revizora.