Jerković: Nisam tražio dio Republike Srpske

BANJALUKA - Potpredsjednik Republike Srpske Josip Jerković demantovao je danas novinske izvještaje u kojima je navodno rekao da buduća hrvatska federalna jedinica u BiH treba obuhvatiti i dio Republike Srpske.

Jerković je naglasio da u federalnu jedinicu, koju su nedavno dogovorili hrvatski predstavnici, treba ući dio Posavine, koji je sada dio Federacije BiH /FBiH/, a da nikada nije spominjana Republika Srpska, sa čime se i on, kako navodi, slaže.

"Pročitajte naslov intervjua u 'Večernjem listu'. Ko je dodao Republika Srpska, to pitajte one koji su prenijeli. Ako imaju dokaz nek to i pokažu. Neka slobodno izbace izjavu, ima snimak izjave koju sam dao", rekao je Jerković za RTRS.

On je naveo da je u toj izjavi rekao da će u hrvatsku federalnu jedinicu ući dio Posavine, što on lično i zagovara.

"Hvala Bogu da hoće, jer je dio Posavine u Federaciji. Dio Republike Srpske nisam nigdje pomenuo", ponovio je Jerković i dodao da je javnosti poznato da ovu federalnu jedinicu podržavaju i lideri HDZ-a i SNSD-a Dragan Čović i Milorad Dodik.