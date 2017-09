Još nema rješenja za zamjenu kadrova iz SNSD-a

SARAJEVO - Još nije jasno kako će se riješiti odluka poslanika i delegata SNSD-a u parlamentu BiH da ne učestvuju u radu komisija.

Podsjećamo, poslanici i delegati SNSD-a podnijeli su neopozive ostavke na članstvo u svim komisijama i zajedničkim komisijama oba doma nakon smjene Nikole Špirića sa mjesta predsjedavajućeg Komisije oba doma Parlamentarne skupštine za nadzor nad Obavještajno-bezbjednosnom agencijom (OBA) BiH.

Tako ni Kolegij oba doma Parlamentarne skupštine BiH nije zauzeo jasan stav o ostavkama i neučešću u komisijama, a o tome zadnju riječ daće njihove kolege na sjednicama domova. Takođe, da li će neko od poslanika u Predstavničkom domu BiH danas u toku sjednice tražiti da se ovo pitanje stavi na dnevni red zvanično nam niko nije potvrdio, ali nam je Borjana Krišto (HDZ BiH), predsjedavajuća tog doma, kazala da ako neko od poslanika to pitanje delegira kao tačku dnevnog reda, onda će se o tome raspravljati.

Zbog ovih ostavki i na sjednici Komisije za vanjske poslove Predstavničkog doma, kojom inače predsjedava Dušanka Majkić (SNSD), traženo da se kao posebna tačka dnevnog reda uvrsti izbor rukovodstva Komisije. Naime, Sadik Ahmetović (Nezavisni blok), član Komisije, tražio je da se riješi pitanje izbora predsjedavajućeg, uz obrazloženje da je neozbiljno da ova komisija nema rukovodstvo.

Mladen Bosić (SDS), član Komisije i član Kolegija Predstavničkog doma BiH, zatražio je od članova Komisije da se ne izjašnjavaju o tom pitanju i ne biraju rukovodstvo, već da čekaju odluku Kolegija koji na dnevnom redu ima ovo pitanje. Naglasio je da mjesta u komisijama još pripadaju SNSD-u, te da oni nisu ponudili druge ljude, nego da praktično žele da bojkotuju komisije.

"To je njihovo pravo da li će doći na sjednicu Komisije ili ne, ali je i njihova obaveza da obavljaju svoje poslaničke dužnosti na koje ih je narod izabrao. Ne sporim, niti mogu da sporim njihovu odluku da ne prisustvuju komisijama, ali ni jedan, ni drugi kolegij ne smatra da ima pravo da usvaja bilo kakve ostavke u ovom trenutku", kazao je Bosić. I on, kao i Krišto, kaže da ukoliko neko postavi to pitanje na sjednici bilo kojeg doma, da će ono biti, u skladu s Poslovnikom, uvršteno na dnevni red.

"Oni se praktično vode kao članovi tih komisija dok Dom ne zauzme drugačiji stav. Na prošloj sjednici je bio prijedlog od strane Proširenog kolegija da ide rasprava o tome u Predstavničkom domu, ali Prošireni kolegij većinom glasova to nije usvojio. Klub poslanika SNSD-a nije iskoristio svoje poslaničko pravo da to predloži na samoj sjednici. Hoće li predložiti ovaj put, ostaje da se vidi. To je njihova odluka", kazao je Bosić.

Staša Košarac, šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu BiH, ističe da je stav SNSD-a jasan i da se on neće mijenjati.

"Nećemo da dozvolimo da se s ljudima iz SNSD-a Bakir Izetbegović igra. Ako to dozvoljava SDS, mi to ne dozvoljavamo. Smatramo da je ispod svakog nivoa to sve što se dešavalo sa Špirićevom smjenom. Kolegij pokušava naše ostavke da stavi pod tepih", rekao je Košarac.

Podsjetio je da je SNSD obavijestio Kolegij Predstavničkog doma o neopozivim ostavkama i da je na njemu da to stavi na dnevni red, te da će to i učiniti ukoliko imaju političku odgovornost.

Kvorum prekinuo sjednicu

Članovi Komisije za vanjske poslove Predstavničkog doma BiH juče su vodili burnu raspravu o izvještaju Odbora za dijasporu Skupštine Srbije u kojem se navodi da su Srbi u nepovoljnom položaju u FBiH, Hrvatskoj i Crnoj Gori.

U njemu se navodi da su izloženi diskriminaciji kada je u pitanju kultura, jezik, ekonomski položaj, te da im je uskraćeno pravo i kada je u pitanju pravosuđe.

Denis Bećirović (SDP BiH), član Komisije, zatražio je da se o ovome posebno raspravlja, dok je većina članova konstatovala da je riječ o "natuknicama" u izvještaju, te da to nije stav Skupštine Srbije.

Nakon žučne rasprave sjednica je prekinuta jer više nije bilo kvoruma zbog toga što su Mirsad Đonlagić (SBB) i Mladen Bosić (SDS) morali napustiti sjednicu zbog drugih obaveza.