Jusko: Imamo vremena do kraja septembra ili gubimo pola milijarde KM

SARAJEVO - Ministar komunikacija i prometa BiH Ismir Jusko izjavio je danas za televiziju N1 da BiH ima vremena do kraja septembra da pristupi Ugovoru o Transportnoj zajednici ili će, u suprotnom, pola milijarde KM biti preusmjereno drugim državama.

Naime, jedna od vijesti koja je izazvala najviše reakcija, negativnih, je nepotpisivanje sporazuma u Trstu.

"U prvih pet dana svog mandata imao sam sastanke s komesarkom EU za saobraćaj (Violetom) Bulc i komesarom (Johannesom) Hahnom koji su kazali da ako nešto želimo mijenjati da usvojimo transportnu strategiju i da završimo most Svilaj na Savi. Završili smo transportnu strategiju. Veliki broj naših projekata ranije je bio odbijen jer nisu bili urađeni u skladu sa standardima EU. Okvirna transportna strategija je bila uslov da idemo u Trst. Koliko smo dobro radili i lobirali, pokazuje podatak da je BiH u Trstu dobila četiri projekta od ukupno šest odobrenih", izjavio je Jusko.

On je istakao da su pola milijarde KM bila sredstva koje je BiH trebala dobiti te izrazio nadu da ćemo ih, ipak, uskoro dobiti.

"Jedina smo zemlja regiona koja nije potpisala Ugovor o Transportnoj zajednici. Osoba sam koja ne gubi nadu. Komesarka Bulc je kazala da potpišemo ugovor i usvojimo ga i da će ona lično doći. Nadam se da će se to desiti neposredno nakon godišnjih odmora. Ja se držim ustavne nadležnosti, a to je da državni ministar predstavlja BiH na međunarodnoj sceni", prokomentarisao je Jusko.

Poznato je da je komesar EU za evropsku politiku susjedstva i pregovore o proširenju Johanes Han poslao pismo nakon nepotpisivanja ugovora o Transportnoj zajednici.

"Pismo koje smo dobili od Hahna kaže da imamo vremena do kraja septembra. Ako do tada ne potpišemo, pola milijarde KM biće presumjereno u druge države. To je luksuz koji BiH ne treba. Nadam se da ćemo potpisati ugovor o Transportnoj zajednici dobiti sredstva. Ultimatum je postavljen pismom komesara Hana", rekao je ministar Jusko.

Prvi čovjek ministarstva komunikacija i saobraćaja u BiH je kazao da je razgovarajući s ljudima iz međunarodne zajednice stekao dojam da postoji dobra volja da se ne propusti ovakva prilika za BiH.

"Pola milijarde KM su izuzetno velika sredstva, a ovo je samo inicijalno šta bi dobili ulaskom u Transportnu zajednicu. Benefiti koji slijede u godinama ispred nas su puno više od pola milijarde KM", rekao je Jusko za N1.