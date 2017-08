Kamere na granici otkrivaju ukradena auta

BANJALUKA, GRADIŠKA - Plan Granične policije (GP) BiH je da se na graničnim prelazima postave posebne kamere za provjeru registarskih tablica na vozilima i tako će se utvrđivati, primjera radi, da li je kontrolisani automobil predmet potrage.

Sanela Dujković, portparol GP BiH, potvrdila je za "Nezavisne" da im je u cilju unapređenje graničnih provjera osoba i prevoznih sredstava tokom prelaska državne granice.

"Granična policija BiH pokrenula je aktivnosti uvođenja sistema za automatsko očitavanje i provjere registarskih tablica vozila", naglasila je Dujkovićeva.

Po njenim riječima, uvođenjem tog sistema biće otvorena mogućnost automatskog ulaska u relevantne baze podataka o vozilima.

"Na osnovu provjere registarskih tablica moći ćemo utvrditi da li vozilo potražuje nadležni organ i treba li preduzeti neke mjere", pojašnjava Dujkovićeva.

Banjalučanin koji živi u Švajcarskoj smatra da je riječ o planu koji bi što prije trebalo realizovati.

"Ako će ta investicija skratiti provjere na granicama, onda je ona za svaku pohvalu. Kad god planiram da dođem na odmor u Banjaluku, sama pomisao o čekanju na granici u Gradišci mi stvara nervozu. Razumljivo je da putnici i dalje moraju biti kontrolisani preko pasoša, ali ako vozila budu kontrolisana preko kamera, to bi koliko-toliko trebalo smanjiti gužve", ocjenjuje ovaj Banjalučanin.

Nikola Grbić, predsjednik Udruženja prevoznika za međunarodni i unutrašnji transport RS, takođe smatra da je ovakva zamisao graničara opravdana.

"To je izuzetno dobra stvar, ali je treba okrenuti u drugom pravcu. Mi znamo da postoje prevoznici koji rade neregistrovanim kamionima i njih treba da kontroliše saobraćajna policija na samom putu, a ne da ih kontrolišu na graničnom prelazu", naglašava Grbić. On je rekao da prevoznike na granicama zadržavaju bespotrebno i da to stvara gužve.

Prema riječima Dujkovićeve, Granična policija BiH već je dostavila Evropskoj komisiji u Sarajevu potrebnu dokumentaciju za realizaciju ovog projekta.

"Ove aktivnosti provode se zajedno s projektom uspostave video-nadzora (IPA 2015). Dinamika provedbe projekta zavisi od procedura i nadležnih tijela Evropske komisije", pojasnila je Dujkovićeva.