Kasipović: Gradonačelnici i načelnici treba da odgovaraju za gradsku imovinu koju štite

BANJALUKA – Gradonačlenici i načelnici opština moraju da odgovaraju za imovinu koju štite, ali isto tako moraju da imaju instrumente da je na najbolji način zaštite, rekao je Anton Kasipović, ministar pravde RS.

Potvrdivši informaciju da su pravobranilac RS Danijela Novaković i zamjenik Pravobranioca u Banjaluci Mirko Stojčinović Narodnoj skupštini RS podnijeli zahtjev za razrješenjem, Kasipović je rekao da je sada na narodnim poslanicima da se o tome izjasne preciziravši da to nije nadležnost ministarstva na čijem je on čelu.

Pojasnio je da je do Ministarstva da predloži novi zakon o Pravobranilaštvu RS, kojim bi bile riješene one nedoumice koje su dovele do problema u Pravobranilaštvu, i najavio da će se taj zakon u skupštinskim klupama naći još u prvoj polovini godine.

„S tim u vezi Ministarstvo pravde je poslalo pitanja na sva ministarstva, upravne organizacije i Savez opština i gradova da bismo dobili sugestije na koji način koncipirati novi zakon. Vjerujem da ćemo onda imati mnogo bolji i angažovaniji rad Pravobranilaštva RS“, istakao je ministar pravde.

Dodao je da je, iako nije njegova nadležnost da ocjenjuje uspještnost rada, Pravobranilašto imalo dosta dobrih rezultata u svom radu, ali da je u novom zakonu potrebno jasnije propisati njegove nadležnosti i odnos sa pravnim licima čija se imovina štiti.

Dragan Čavić, predsjednik NDP-a, je rekao da je on o problemima oko gradske imovine u gradu govorio u skupštini i ranije, ali da su se stvari pomjerile s mrtve tačke tek kad je novi gradonačelnik Banjaluke, Igor Radojičić, u pismu upozorio na probleme sa sporovima koji se vode u gradu oko gradske imovine.

Čavić je rekao da neće podržati smjenu Novakovićeve dodavši da je ona završila u bolnici nakon prijetnji koje joj je, navodno, uputio Stojčinović, istakavši da bi on trebalo da krivično odgovara, a ne da bude razriješen.

Čavić se saglasio da je potrebno donijeti novi zakon o Pravobranilaštvu, i na taj način spriječiti zloupotrebe koje su se dešavale u ranijem periodu, ponajviše u vezi sa imovinom grada Banjaluke.

O zahtjevu za razrješenje Novakovićeve i Stojčinovića odlučivaće se na tekućoj sjednici Narodne skupštine RS.