Kesić: Uz pomoć Trampove administracije zatvoriti Kancelariju visokog predstavnika

VAŠINGTON - Tramp je uspio da ključni dio svojih glasača uvjeri da Rusija nije prijetnja, tvrdi za "Sputnjik" Obrad Kesić, šef Predstavništva Republike Srpske u Vašingtonu.

Iako je odlazeća američka administracija uspjela da spriječi da predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik prisustvuje inauguraciji Donalda Trampa, ipak nije uspjela da spriječi da predstavnici RS pre i poslije inauguracije ostvare značajne kontakte sa članovima nove administracije.

Prema Kesićevim riječima, vrlo je primjetna promjena raspoloženja kada je riječ o spoljnoj politici SAD.

"Sa predstavnicima nove administracije i članovima Kongresa prisustvovali smo balu sponzorisanom od strane šest najznačajnijih republikanskih, konzervativnih i vjerskih organizacija. Na večeri su do mene sjedili ljudi iz Arizone i Džordžije koji su podržali Donalda Trampa, kao i neki njegovi finansijeri, ali i novinari, predstavnici desnice, i bilo mi je fascinantno da čujem da oni potpuno odbacuju poruku koju politički establišment šalje kroz medije, onu u kojoj je Rusija ozbiljna prijetnja SAD“, navodi Kesić.

Kako kaže, Tramp je uspio da ključni dio svojih glasača uvjeri da Rusija nije prijetnja.

"On je, uprkos brojnim napadima kojima je bio izložen, svojom odlučnošću uspio da izgradi podršku ljudi koji su po svojoj prirodi dosta sumnjičavi kada je riječ o Rusiji, a neki je čak i dalje posmatraju u istom kontekstu kao Sovjetski Savez. Dakle, vidi se da to nije samo opredjeljenje bez podrške među ključnim segmentima njegovih birača i finansijera. To me ohrabruje, i kroz kontakte sa članovima Kongresa vidim da se formira nova situacija, da su oni spremni da podrže spoljnu politiku predsjednika Trampa i da ipak misle da treba da mu se dopusti da vodi spoljnu i unutrašnju politiku na način na koji je to obećao tokom kampanje“, kaže Kesić za "Sputnjik".

Prema njegovim riječima, dešava se upravo ono što se i predviđalo da će se dogoditi nakon izbora i Trampove pobjede.

"Ono što sam lično čuo od predstavnika iz Trampovog kabineta govori u prilog tome da SAD mijenjaju kurs svoje spoljne politike i da prvi prioritet jeste izgradnja iskrenog partnerstva i prijateljstva sa Rusijom, te da će to biti novi temelj rješavanja ozbiljnih problema u svijetu, na prvom mjestu pitanje terorizma“, objašnjava Kesić.

Kako još treba raditi na nivou povjerenja koji se treba izgraditi između SAD i Rusije, navodi Kesić, otvara se prostor za Srbiju i Republiku Srpsku.

"U svim kontaktima koje smo imali ovih dana iznosili smo naše stavove da su Republika Srpska i Srbija spremne da imaju najbolje odnose sa novom američkom administracijom i da smo spremni da joj pomognemo tamo gdje mislimo da možemo biti od koristi, a to upravo jeste izgradnja novog odnosa sa Rusijom, s obzirom na to da i u percepciji, a i u realnosti, Republika Srpska i Srbija uživaju dobre odnose sa Moskvom“, napominje Kesić.

On dodaje da su predstavnici Republike Srpske kada god su mogli iznosili i frustracije potezima prethodne američke administracije i isticali šta je ona sve činila kako bi urušavala i oštetila Republiku Srpsku.

"U razgovorima sa ljudima iz kabineta Donalda Trampa i članovima Kongresa jasno smo stavili do znanja da su naši prioriteti da se u Savjetu bezbjednosti UN donese nova rezolucija o BiH, a da se sadašnja stavi po strani, kako bismo otvorili proces zatvaranja Kancelarije visokog predstavnika za BiH. Dakle, najavili smo spremnost za saradnju i dali konkretne prijedloge, i mislim da smo naišli na veliko razumijevanje i nivo spremnosti da se sa nama sarađuje, a prve zvanične kontakte sa novom administracijom očekujem već za 7 do 14 dana“, zaključuje Kesić za "Sputnjik".

