Ko su mogući kandidati SzP za člana Predsjedništva BiH i predsjednika RS?

BANJALUKA - Stranke okupljene oko Saveza za promjene odlučne su da prije kraja godine istaknu zajedničke kandidate za pozicije člana Predsjedništva BiH i predsjednika RS.

Međutim, kako sada stvari stoje, još su daleko od dogovora o konkretnim imenima, i sudeći prema različitim gledištima unutar stranaka Saveza, još nije potpuno izvjesno da li će uspjeti postići dogovor do tog perioda i objelodaniti kandidate za opšte izbore u oktobru iduće godine.

Milan Milićević, predsjednik Glavnog odbora SDS-a, ističe da je on i na prošlim izborima zagovarao da se opozicija o zajedničkim kandidatima dogovori barem godinu dana prije održavanja izbora.

"Prošli put smo nekako kandidate kandidovali minut do 12, što se sasvim jasno pokazalo da nije bilo dobro. Ali, evo vidim da je neko opšte raspoloženje da treba kandidate da predstavimo što ranije i meni je drago da je to tako i mislim da to treba da bude najkasnije do nove godine", rekao je Milićević. Kaže da je važan preduslov za pobjedu na izborima da kandidat bude poznat dovoljno rano kako bi on mogao da se predstavi građanima, te kako bi se pokazalo da sve stranke iz Saveza stoje iza te osobe.

"Siguran sam da je prvi bitan korak ka dobrom rezultatu da kandidati opozicije imaju dva zajednička kandidata. Mislim da to ne treba da budu tri ni četiri kandidata, nego dva. E sad, kome i kako, ko će za člana Predsjedništva, a ko za predsjednika RS, to je već stvar razgovora i pregovora", istakao je on.

Zdravko Krsmanović, potpredsjednik NDP-a, takođe smatra da sa imenima kandidata treba u javnost izaći što ranije, te da prvi i najvažniji kriterijum treba da bude snaga kandidata, a ne stranka kojoj pripada.

Za razliku od Milićevića, Krsmanović je spreman da priča i o konkretnim imenima: prema njegovom mišljenju, kandidat Saveza za promjene na poziciji predsjednika RS treba da bude Mladen Ivanić.

"On je u ovom trenutku ličnost koja ima važnu funkciju koja i te kako znači, a za kandidata je jako bitno kada ste na funkciji i kada vas javnost dobro poznaje", rekao je Krsmanović.

Druga pozicija bi, kako je naveo, trebalo da pripadne nekom iz SDS-a, a on kao kandidate predlaže Mladena Bosića, bivšeg predsjednika te stranke, i Mirka Šarovića, zamjenika predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH.

"Bosić je vrlo korektno i zrelo podnio ostavku iako nije isključivi krivac za izborni rezultat i pokazao je da ima moral, tolerantan pristup. Šarović bi mogao biti kandidat jer se takođe istakao na poziciji ministra i pokazao da zna kako se zastupaju interesi RS i BiH", naglasio je Krsmanović.

Govoreći o Savezu za promjene, Krsmanović je rekao da je očigledno da on ne funkcioniše osim na nivou BiH, te da je potrebno da on bude redefinisan ako se želi pobjeda na narednim izborima.

I sam Ivanić je nedavno izjavio da se zalaže da se prije nove godine definišu kandidati Saveza za promjene.