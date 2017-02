Koalicioni partneri osuđeni jedni na druge do 2018.

SARAJEVO, BANJALUKA, MOSTAR - Bez obzira na učestale krize, najave o mogućem raspadu ove i formiranju nove većine na federalnom i državnom nivou, koalicija SDA - HDZ opstaće do općih izbora 2018, jer je bez jedne od ove dvije partije gotovo nemoguće sastaviti vlast.

No, ono što je izvjesno jeste da ćemo do oktobra 2018. imati krizu u kontinuitetu, jer je nerealno očekivati da će ijedna od ove dvije partije odstupiti od svojih ključnih političkih stavova (izmjene Izbornog zakona, provedba presude "Sejdić i Finci", dogovor o statusu Mostara itd).

S druge strane, moguće pokretanje revizije tužbe BiH protiv Srbije za genocid, što će prevashodno zavisiti od Bakira Izetbegovića, predsjednika SDA, moglo bi uzdrmati, pa i potpuno paralizirati vlast na državnom nivou.

Zbog sveg je izvjesno da nas ponovo očekuje izrazito turbulentan period.

"Mislim da do narednih izbora koalicija SDA - HDZ nema alternative, sve drugo bila bi anarhija. Naprosto sada nije moguće formirati vlast na drugi način. Osuđeni smo jedni na druge i valja nam razgovarati i pregovarati", ističe Safet Softić, potpredsjednik SDA i po uticaju treći čovjek ove partije.

O mogućoj reviziji tužbi Softić "ne zna gotovo ništa, jer je to posao agenta Sakiba Softića". No, poručuje da bi bilo kakvo pokretanje bez novih dokaza bilo potpuno besmisleno i nepotrebno - i obrnuto.

I Nikola Lovrinović, član Predsjedništva HDZ-a i državni poslanik, smatra da je partnerstvo SDA I HDZ-a neminovnost i ne može doći do prekida veza. "Problema stalno ima i bit će ih. Mišljenja sam da je konačno vrijeme da SDA bude ono čime se stalno nastoji prikazati - državotvorna stranka. To znači odgovornost. To znači konačno prihvaćanje ideje BiH u kojoj se vlast dijeli na ustavnim načelima i pravu konstitutivnih naroda", ističe Lovrinović.

Kada je, pak, u pitanju revizija tužbe, kaže da o njoj nema odluke Predsjedništva BiH.

U Savezu za promjene su jasni: revizije ne može i ne treba da bude, a odnosi SDA i HDZ-a su samo njihovi odnosi.

Tako Borislav Bojić, potpredsjednik SDS-a i državni poslanik, podsjeća da se vlast na državnom nivou sastavlja.

"Da li će se odnosi SDA i HDZ-a odraziti naš državni nivo - vidjećemo. Mi ne želimo da se bavimo tim pitanjima, jer mi štitimo interese RS i srpskog naroda. A priča o reviziji tužbe je šta bi bilo kad bi bilo. Pustite da se stvari događaju, pa ćete vidjeti kako ćemo postupiti", poručuje Bojić.

Igor Crnadak, generalni sekretar PDP-a, izražava nadu da će SDA i HDZ postići dogovor i zbog odnosa u FBiH, ali i odnosa u Vijeću ministara i parlamentu BiH.

"Teško je zamisliti državnu i federalnu vlast bez ove dvije stranke. Kada je u pitanju revizija, nadam se da će prevladati razum, jer to bi bila katastrofa za unutrašnje odnose u BiH, a proizvelo bi krizu i u regionu", kaže Crnadak.

Dragan Čavić, lider NDP-a, pita se koga bi SDA u RS mogla uopće da nađe za partnere ukoliko bi pokrenuli reviziju tužbe.

Kaže kako je Izetbergoviću jasno rekao da iskoristi autoritet i utiče na agenta Softića da ne pokreće reviziju.

"Mi sada imamo i konstantne sukobe Izetbegović - Dodik, a NDP ne želi da bude kolateralna šteta. Nama trebaju reforme i ozdravljenje ekonomije, a ne svaka dva dana inicijative koje uzbrukavaju krv svakome u BiH", ističe Čavić.