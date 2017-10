Kojić: Orića oslobodio i sudija koji je slao Srbe u logor

BANJALUKA - Oslobađanje Nasera Orića, komandanta Armije RBiH u Srebrenici, i pripadnika te vojske Sabahudina Muhića, a koji su bili optuženi za zločine nad Srbima, loša je poruka za suživot, ocjenjuje u intervjuu za "Nezavisne" Milorad Kojić, direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica.

Prema njegovim riječima, nanesena je nepravda prema porodicama srpskih žrtava, a na kraju krajeva i prema kompletnom srpskom narodu.

Upitan kakva su njegova očekivanja kada je riječ o odlukama drugostepenog vijeća u ovom predmetu, a s obzirom na najavljene žalbe, Kojić je kazao da je jedino što je realno - osuđujuća presuda.

NN: Sada kada su se stvari malo slegle, kako, dan poslije oslobađajuće presude u predmetu "Orić i Muhić", komentarišete ovaj slučaj?

KOJIĆ: Oslobađajuća presuda Naseru Oriću više nije ni presedan u radu pravosudnih institucija BiH. Bojim se da je to već postala praksa. Očigledno je i potpuno jasno da je ta presuda zasnovana na nepravdi i da je obilato sadržajna jednom velikom nepravdom, prije svega prema porodicama srpskih žrtava, a na kraju krajeva i prema kompletnom srpskom narodu, jer patnju i bol porodica svi jednako doživljavamo. To je patnja srpskog naroda koja se desila devedesetih godina, bilo da je riječ o Podrinju, zapadnokrajiškim opštinama, Sarajevu ili bilo gdje. Dakle, to je nešto što je loša poruka za BiH, loša poruka za suživot, i sve više ima obrise politički motivisane presude. Ne treba zaboraviti da je Bakir Izetbegović, bošnjački član Predsjedništva BiH, i to u kabinetu Predsjedništva, primio Nasera Orića i tom prilikom javno obećao oslobađajuću presudu.

NN: Što se prekjuče i desilo...

KOJIĆ: Zato i imamo opravdano pravo da sumnjamo da ovo ima političke obrise. Sa druge strane, imamo predsjednika Sudskog vijeća, sudiju Šabana Maksumića, koji je devedesetih godina, dakle u vrijeme rata, bio vojni sudija, sa sjedištem u "Viktoru Bubnju", i koji je Srbe iz Sarajeva upućivao u logore, pa čak po nekim izjavama i po nekim informacijama i učestvovao u njihovom maltretiranju. A i sama činjenica da je u logore upućivao Srbe, od kojih su mnogi preživjeli najstrašnije oblike torture, a neki se još vode kao nestali, ide u prilog tome da je očigledno postojala jasna sprega između politike i određenih ljudi u pravosudnim institucijama prilikom donošenja ove presude. Jer, poslije svega što je Šaban Maksumić radio, mislim da ne postoji čovjek koji ne može da sumnja da je to bilo politički motivisano, jer je on, dakle, tada bio predstavnik tadašnje bošnjačke politike, a sada donosi oslobađajuću presudu, koja je potpuno apsurdna.

NN: Ali, suština je u tome - koliko je i koji su to dokazi priloženi u predmetu "Orić i Muhić". Koliko ste ih vi dostavili?

KOJIĆ: Ja ne želim da dajem ocjene i procjene kakvim dokazima je Tužilaštvo raspolagalo. Ono što je jako bitno, jeste da je predmet "Naser Orić", ne samo za ova tri slučaja, već i za veći broj slučajeva, bio u Okružnom sudu u Bijeljini, i nasilno preuzet od strane Tužilaštva BiH, na zahtjev tadašnjeg advokata Nasera Orića - Vasvije Vidović. Sva dokumentacija je dostupna Tužilaštvu BiH još od 2008. godine. Ja neću reći da li smo mi dostavljali dokumentaciju, da li ima potrebe da se dostavlja dupla dokumentacija. Ako ima potrebe, naravno, svako će da je dostavi. To nije uopšte problem, već postoji sasvim dovoljno argumenata, činjenica i dokaza koji ukazuju na masovne zločine koje je Naser Orić zajedno sa svojim pripadnicima Dvadeset osme divizije činio na području srednjeg Podrinja. Zvanični podaci govore da je na području srednjeg Podrinja, koje obuhvata lokalne zajednice Srebrenica, Bratunac, Milići, Zvornik, Vlasenica i Šehovići, stradalo 2.428 Srba, a od toga imamo oko 40 djece i 180 žena. A nemamo nijednu presudu za zločine nad Srbima u Podrinju. Dakle, i da izostavimo slučaj Nasera Orića, odnosno taj predmet, gdje su ostali? A ne možemo izostaviti predmet "Naser Orić" jer je on komandovao, učestvovao u svim tim događajima. Mi smo pratili čitav proces i smatramo da je dokazano krivično djelo ratnog zločina Nasera Orića u ova tri slučaja.

NN: Kakva su Vaša očekivanja od drugog "poluvremena" u procesu "Orić", jer su najavljene žalbe?

KOJIĆ: Ako imamo u vidu činjenicu da je predsjedavajući Sudskog vijeća bio sudija Maksumić, za mene je to bilo očigledno, nazovimo ga - političko sudsko vijeće. Ja samo molim da u drugostepenom vijeću budu sudije, a ne politički predstavnici bošnjačkog naroda. Jedino na taj način možemo da se nadamo da kroz žalbeni postupak dođe do osuđujuće presude, ili, ako postoji potreba, dođe do vraćanja na ponovljeni postupak. Ali, mislim da je jedino što je realno jeste osuđujuća presuda.

NN: Treba li postupajućeg tužioca u slučaju "Orić i Muhić" pozvati na odgovornost?

KOJIĆ: Trebalo bi izvršiti detaljnu analizu rada postupajućeg tužioca u konkretnom slučaju kako bismo mogli da pozivamo nekog na odgovornost. Ali, kao što kažem, prateći čitav postupak protiv Orića, smatram da je dokazano krivično djelo ratni zločin u ovom slučaju.

Legitiman i pravedan potez

NN: Milorad Dodik, predsjednik RS, izjavio je da srpski kadar treba da napusti Sud i Tužilaštvo BiH. Kako to komentarišete?

KOJIĆ: To je odluka visokih funkcionera, a ja smatram da je potpuno legitimno i pravedno sve što može da utiče na pravdu. Ako imam pravo da kažem, naravno da ja to podržavam.