Komšić: Ko normalan može zaboraviti izjavu Vučića '100 za jednoga'

SARAJEVO- Srbija je u moje vrijeme nudila i zamjenu teritorija, ali što se tiče ekonomske saradnje, ona će se održavati i mimo Vučića i Predsjedništva. Dobro je da je Vučić došao i njegova posjeta se može posmatrati u kontekstu regionalnih odnosa i na račun blage najave da bi moglo doći do pomaka srbijanske politike u pitanju priznavanju Kosova, istakao je Željko Komšić, bivši član Predsjedništva BiH, bivši ambasador BiH u Srbiji te predsjednik Demokratske fronte.

Za danas je najavljena posjeta Aleksandra Vučića Bosni i Hercegovini, a o tome šta on misli o posjeti Komšić je za N1 rekao kako je Vučić dobrodošao, ali da ne vjeruje da će se desiti nešto spektakularno, kao i da je po izjavama iz Predsjedništva BiH mogao zaključiti da neće biti otvorena škakljiva pitanja, odnosno pitanja o Deklaraciji o zaštiti srpskog naroda.

O Deklaraciji o zaštiti srpskog naroda je Komšić je kao gost Novog dana komentarisao kako je interesantno gledati kako se takmiče s jedne strane Dodik i SNSD i s druge strane Savez za promjene, ali da ih Dodik drži mudro na koncu - i jedne i druge.

"Deklaracija je pokušaj kompenzacije na račun politike koju vodi Vučić na račun Kosova. Po mom mišljenju to je politička igra, ali ne znam da li postoji kapacitet u Predsjedništvu BiH koji će reći 'zaustavite se malo'", dodao je.

O temi granice je kazao kako je to tema koja se dugo vuče i da ne vidi da je napravljen neki pomak oko spornih područja.

Komšić je nedavno izjavio kako ne može zaboraviti izjavu Aleksandra Vučića "sto muslimana za jednoga Srbina", a o tome je danas kazao: "Ko normalan može to zaboraviti? Ko normalan može nacističke poteze 'sto za jednoga' zaboraviti? Kako je moguće da ljudsko biće da tako stravičnu izjavu? I na kraju nikad ne kaže izvinite zbog toga - bio sam mlad, pod uticajem Šešelja itd?".

A o tome da li se danas promijenio je rekao kako je sada pragmatičniji.

Komšić je komentarisao i izgradnju Pelješkog mosta.

"Ja ću u vezi ovoga izreći apsurdnu tezu te kazati kako je dobro da je došlo do eskalacije u vezi ovoga i da je BiH u prilici da stavi na sto ono što Hrvatska neće da riješi s BiH a to je priča o granici, o imovinsko pravnim odnosima. Znam da smo mi kao Predsjedništvo 2005. imali jedinstven stav kada je u pitanju Pelješki most a taj stav je ne dok ne riješimo ova pitanja", naveo je on.

Osvrnuo se i na posjetu predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića BiH te je kazao: "Plenković je bio na turneji i obilazio krajeve koji su dominantno entnički. Ta zadnja njegova posjeta je bila više u funkciji promocije Dragana Čovića. Mislim da je došao da da podršku Čoviću vezano za Izborni zakon i mislim da je ova ofanziva iz Hrvatske presuda Prliću i grupi kojoj se sudi u Hagu. Mislim da je to osnov svega jer je teška optužnica u pitanju".

Na pitanje da li je on trn u oku strankama u BiH je odgovorio: "Nisam personalno trn u oku, ali riječ je o sudaru koncepta. Vjerujem da ova zemlja s ovim konceptom ne može da funkcioniše jer mi se patimo, bez obzira što nas uvjeravaju da napredujemo. Ja vjerujem u drugi koncept, ne etnički, već u stav da budete ponosni na ono što jeste. Mi smo osobe i sve ono što je sadržano u nama je naš identitet a prije svega smo ljudi, pojedinci i ova zemlja treba da pruži zaštitu ljudima a ne da gleda kakve su nam oči i koliko smo visoki. Ja sam problem kao koncept. BiH ne može da funkcioniše kao etnička država".

O kandidaturi za člana Predsjedništva BiH je rekao kako još nije donio odluku i da to ovisi o političkoj koristi.

Komentarisao je i saradnju sa SDP-om te je naveo kako će zajednička sjednica biti održana u subotu i da smatra da će ta saradnja ići dobro.

