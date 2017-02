Komšić: Podržavam reviziju, ali tko će pred narod ako je sud odbije?

SARAJEVO - Željko Komšić, predsjednik Demokratske fronte i poslanik u Parlamentu Bosne i Hercegovine bio je gost "Dana uživo" televizije "N1", gdje je govorio o odluci o pokretanju zahtjeva za reviziju presude Međunarodnog suda pravde po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije za genocid kao i reakcijama na ovu odluku i novoj političkoj krizi u koju je BiH ušla.

''Vidimo komentare da Srbija nije kriva za ovaj potez, možda nije ova današnja Srbija, ali ona Srbija iz ’92. sigurno jeste. To je moje privatno mišljenje zasnovano na osobnim iskustvima. Za nekoga je prošlo to sve, nemam dilema o čemu je riječ. Činjenica jeste da se dogodio genocid i da smo imali brojne dokaze koji su potvrđivali sudjelovanje Beograda. Sud je odlučio kako je odlučio, po meni ovo što se događa jednostavno se moralo dogoditi. U ime istine ako ni zbog čega drugog, jedini tko je po meni imao pravo da kaže 'ne' jesu ljudi čiji su najbliži nastradali, invalidi i pravi stradalnici rata. Političari to nisu ni mogli ni smjeli reći. Podržavam zahtjev za reviziju s tim da sam svjestan što to znači na političkoj sceni BiH i regiji'', ispričao je Željko Komšić gostujući u Danu uživo i zapitao se:

''Što ako nam Sud odbije zahtjev, tko će tada izaći pred narod je pitanje o kojem se ovih dana ne priča?''

Komšić je dodao da razumije bošnjačkog člana državnog Predsjedništva Bakira Izetbegovića i da su mu njegovi postupci u vezi revizije sasvim jasni. Priznao je da bi i on napravio sličnu stvar.

''Ne mislim da je ovo prikupljanje političkih bodova Bakira Izetbegovića. Nisam sklon da to tvrdim iako sam kritičar njegovog rada. Od političkih kalkulacija i igara je daleko važnije nešto što je pitanje istine i morala'', kaže Komšić.

''Mogu da razumijem Izetbegovića, ako ne identično, mogu reći da bih slično postupio u ovoj situaciji. S moralne strane isto bih uradio. Zašto se to nije uradilo? Nejasno je na koje činjenice se pozivamo u ovom zahtjevu za reviziju. Nemam dileme da će Mladić biti osuđen, a da li će to biti dovoljno, vidjet ćemo, to ovisi o sucima'', dodao je Komšić.

Mnogo rasprava se proteklih dana vodilo o legitimitetu Sakiba Softića kao agenta BiH pred Međunarodnim sudom pravde. Komšić o Softićevoj ulozi nema dileme.

''Po meni gospodin Softić ima legitimitet. Ima mandat Predsjedništva, postoji odluka prema kojoj je on ovlašteni agent i kako taj proces nije okončan, njegov mandat traje. Činjenica je da je neformalni šef tom agentu je uvijek nastupao bošnjački član Predsjedništva. Ne bih se složio s mišljenjem gospodina Mladena Ivanića jer formalni akt već postoji i on nikada nije osporen. On je to pitanje mogao otvoriti prije, ali to nije ni pokušao, barem koliko ja znam'', naglasio je lider Demokratske fronte.

(Bljesak.info)