Konstitutivnost Srba u HNK u rukama HDZ BiH

MOSTAR - Na predstojećoj sjednici Skupštine HNK biće predložena dopuna dnevnog reda, tačnije izmjena Ustava HNK u smjeru da Srbi postanu konstitutivan narod u ovom kantonu i veliko je pitanje da li će se zbog protivljenja HDZ BiH ova tačka uopšte naći pred poslanicima.

Dopunu dnevnog reda predložiće Vesna Saradžić, potpredsjednik Skupštine HNK iz reda srpskog naroda, koja nam je rekla da na posljednjoj sjednici kolegijuma Skupštine nije bilo volje da se to pitanje nađe na dnevnom redu.

"Uputila sam amandmane na Ustav HNK, a nedugo nakon toga i SDA je uradila isto. Ti amandmani su usaglašeni i zatraženo je od Vlade HNK da da svoje mišljenje, međutim to nikad nisu uradili. S obzirom na to da je istekao rok do kada je Vlada trebalo da da mišljenje, predložiću na predstojećoj sjednici dopunu dnevnog reda, a da li će ona proći - pitanje je", rekla je Saradžićeva, dodajući da će insistirati na tome u toku mandata te da u njenoj stranci (SDP) sasvim sigurno postoji volja da se to usvoji.

Inače, konstitutivnost Srba u ustavima kantona obaveza je, između ostalog, i zbog odluka Ustavnog suda FBiH i Ustavnog suda BiH, međutim te odluke još nisu sprovedene i, kako reče Saradžićeva, zbog toga još niko nije odgovarao.

Volja za usvajanjem amandmana za Ustav postoji i u najvećoj bošnjačkoj stranci, odnosno SDA, iz koje su juče saopštili da nemaju ništa protiv konstitutivnosti Srba u HNK, ali da je problem HDZ koji to koči. Takođe, iz Kantonalnog odbora SDA saopštili su da se kompleksnost i važnost Hercegovačko-neretvanskog kantona HDZ-u ogleda i u činjenici da strateško partnerstvo HDZ - SNSD "očigledno ne vrijedi".

Naglasili su i da se na nedavno održanom okruglom stolu o nekonstitutivnosti Srba u Ustavu Hercegovačko-neretvanskog kantona mogla vidjeti sva diskriminacija i kontinuirana pretenzija HDZ BiH na pojedine kantone, prvenstveno HNK, koji žele da pretvore u područje podređeno interesima samo jednog naroda.

"Ako to dođe na dnevni red, glasaću s obje ruke 'za'. Pošteno je da se to podrži i stav stranke je takav da glasamo za to jer nema razloga da tako ne bude", rekao je Zlatko Hadžiomerović, poslanik SDA u Skupštini HNK i bivši ministar obrazovanja u ovom kantonu.

Stav HDZ-a juče i pored brojnih nastojanja nismo uspjeli dobiti jer se pojedini poslanici u HNK nisu javljali na mobilni telefon, a potpredsjednik Skupštine HNK iz HDZ-a Tomislav Martinović nije odgovarao ni na SMS poruke.

Kako kažu, ne žele milostinju i mrvice od SDA i HDZ-a, koji su do sada na takav način tretirali svaki zahtjev srpskih organizacija, udruženja ili građana srpske nacionalnosti. Takođe, naglasili su da će ukoliko se ponovo ogluše o njihov zahtjev biti prinuđeni da posegnu za drugim demokratskim sredstvima, te da zatraže zaštitu od političara iz RS i međunarodne zajednice.

Pored konstitutivnosti, izmjene Ustava HNK odnose se i na ravnopravnu upotrebu jezika i pisma na području HNK, a osim ovog kantona Srbi kao narod još nisu konstitutivni u tri kantona u FBiH.

Herceg: Jeftini politički poeni

Predsjednik Vlade HNK Nevenko Herceg izjavio je juče za HMS kako Kantonalni odbor SDA na vrlo paušalan način govori o pitanju jednakopravnosti naroda u HNK te da je u pitanju klasična predizborna retorika s ciljem prikupljanja jeftinih političkih poena.

"Licemjerno je da o jednakopravnosti naroda govore oni koji dnevno, sudjelujući u različitim razinama vlasti, poput brojnih županijskih/kantonalnih i federalne vlade, te Vijeća ministara BiH, na najgrublji način krše prava za koja se sada navodno zalažu i brinu", kazao je on.

Dodao je da je opštepoznata činjenica da je poštivanje prava svih građana u HNK daleko iznad ostvarivanja tih prava u drugim kantonima, entitetima i državi. Oni koji pokazuju zabrinutost u vezi s tim neka je, naglasio je Herceg, pokažu kada je u pitanju položaj Srba i Hrvata u Sarajevu, ali i brojnim drugim mjestima gdje građani ova dva konstitutivna naroda ne ostvaruju ni minimum prava. (HMS)