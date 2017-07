Košarac: Svaka nova sjednica Savjeta ministara opasnost za Srpsku

SARAJEVO - Klub poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu parlamenta BiH neće podržati izvještaj o radu Savjeta ministara BiH za 2016. godinu i podržaće svaku inicijativu za njegovu smjenu, izjavio je predsjedavajući Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Staša Košarac.

Košarac je podsjetio da je Klub SNSD-a i ranije tražio smjenu sadašnjeg saziva Savjeta ministara, predsjedavajućeg Denisa Zvizdića i pojedinih ministara u Savjetu ministara, posebno onih koji dolaze iz SDS-a i Saveza za promjene.

"Rad ovog savjeta ministara bio je štetan za Republiku Srpsku i njene građane i u protekle tri godine predstavljao je smetnju i remetilački faktor razvoja i ekonomije Republike Srpske", naglasio je Košrac na konferenciji za novinare u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske u Istočnom Sarajevu.

On je ocijenio da je Savjet ministara BiH u ovom mandatu, zahvaljujući servilnosti i podaničkom odnosu ministara iz SDS-a i Saveza za promjene prema politikama lidera SDA Bakiru Izetbegoviću i dijela međunarodne zajednice, donio niz odluka koje su bile katastrofalno štetne po interese Republike Srpske i njene građana.

"To se posebno odnosi na odluku o proglašenju nelegalnih i nelegitimnih rezultata popisa, na koju ministri u Savjetu ministara BiH iz Republike Srpske nisu reagovali, kao i niza odluka u kojima su pokušali da zaobiđu Republiku Srpsku i njen dejtonski status na način da nisu tretirali zvanične stavove institucija Srpske, te u procesu evropskih integracija svjedoci smo da su mnoge odluke i rješenja prolazili bez stavova institucija Srpske, dok je donesen značajan broj odluka kojima su iz Sarajeva zaustavljane investicije i priliv sredstava namijenjen Republici Srpskoj", istakao je Košarac.

On je podsjetio i na niz odluka Savjeta ministara kojima se pokušavaju oduzeti nadležnosti Republike Srpske, poput posljednje u vezi sa usvajanjem pravilnika kojim se Civilna zaštita pokušava staviti pod nadležnost Ministarstva bezbjednosti BiH na prijedlog resornog ministra Dragana Mektića koji dolazi iz SDS.

"Sve to pokazuje da se nastavlja politika negiranja i ignorisanja zvaničnih stavova institucija Srpske, što su građani, siguran sam, davno prepoznali. Na temelju svih relevantnih pokazatelja i činjenica, institucije Srpske stalno ukazuju na štetnost određenih rješenja po Srpsku i njene građane, kao i da ne postoji adekvatna reakcija ministara iz SDS u Savjetu ministara", istakao je Košarac.

On je ukazao i na činjenicu da je za građane Republike Srpske posebno bio štetan pristanak ministara Mirka Šarovića i Dragana Mektića da podrže izmjene Krivičnog zakona BiH kojim se, kako je naveo, negiranje nepostojećeg genocida proglašava kažnjivim djelom za koje je zaprijećena kazna i do deset godina zatvora.

"Samo zahvaljujući brzoj reakciji institucija Republike Srpske ovaj zakon još nije dospio u parlamentarnu proceduru, ali je potpuno bilo vidljivo i jasno da oni nisu ispoštovali stav Srpske niti spriječili tendenciju donošenja takvih zakonskih rješenja", napomenuo je Košarac.

Prema njegovim riječima, brojni su razlozi zbog kojih SNSD svaku novu sjednicu Savjeta ministara BiH doživljava kao novu opasnost po Republiku Srpsku, jer Srbi u toj instituciji nisu faktor koji može i hoće da zaustavi odluke koje su štetne po interese Republike Srpske.

"Zbog loše i izdajničke politike SDS-a i takozvanog Saveza za promjene, položaj Srba je najteži i najgori u istoriji postojanja zajedničkih institucija u Sarajevu i ovo je najlošiji sastav Savjeta ministara", upozorio je Košarac.

Zbog svega toga, kaže on, Klub poslanika SNSD-a definitivno neće podržati izvještaj o radu Savjeta ministra za 2016. godinu.

On je naglasio da SNSD nije srećan zbog takve situacije u zajedničkim institucijama BiH, niti je srećan zbog lošeg odnosa između srpskih predstavnika u tim institucijama, jer u proteklom vremenu nijednom nisu uspjeli u kadru SDS-a da prepoznaju želju za saradnju o minimalnim, ali bazičnim pitanjima po Republiku Srpsku s ciljem afirmacije njenih interesa.

"Tri godine smo pokušavali postići dogovor o bazičnim pitanjima oko kojih ne smije biti razlika između srpskih predstavnika u zajedničkim institucijama. Jedno od tih pitanja je i pitanje (predsjedavajućeg Predstavničkog doma) Šefika DŽaferovića, lica koje zbog svoje ratne prošlosti i osnovane sumnje da je znao, a nije spriječio brojne zločine nad Srbima u Zenici i okolini, nikako nije moglo da obavlja funkciju predsjedavajućeg Predstavničkog doma, niti da na toj funkciji predstavlja nas, srpske poslanike", pojasnio je Košarac.

On je podsjetio da čak ni oko toga nije bilo moguće postići dogovor, kao ni oko pitanja postojanja stranih sudija u Ustavnom sudu BiH.

"Nažalost, kad god je trebalo birati između Sarajeva i Banjaluke, predstavnici SDS-a i takozvanog Saveza za promjene birali su Sarajevo i svog koalicionog partnera Bakira Izetbegovića. Sada su SDS i partije okupljene oko takozvanog Saveza za promjene jedine koje u Sarajevu podržavaju politiku Izetbegovića i jedine koje koliko-toliko održavaju u životu ovakav Savjet ministara BiH", ocijenio je predsjedavajući Kluba poslanika SNSD-a.

Košarac je rekao da postoje ozbiljne najave da će jedan broj opozicionih poslanika zatražiti izglasavanje nepovjerenja Savjetu ministara i najavio da će takvi zahtjevi imati podršku SDSD-a, bez obzira na to što SNSD nije zainteresovan da uđe u vlast na nivou zajedničkih organa do 2018. godine.

"Mi želimo da 2018. porazimo naše političke neistomišljenike, da se okupimo oko bazičnih ustavnih nadležnosti Srpske. Mi ovaj propali projekat Bakira Izetbegovića i dijela međunarodne zajednice želimo da porazimo na izborima u oktobru naredne godine i da Savjet ministara svedemo na ono što on po Ustavu jeste - pomoćni organ Predsjedništva BiH i ništa više od toga", poručio je on.

Podsjetivši da je predsjedavajući Savjeta ministara BiH Denis Zvizdić u ekspozeu pokazao da želi da jača institucije BiH i slabi institucije Republike Srpske, Košarac je rekao da je odmah bilo vidljivo da su pokušali naći "mekšeg" političkog partnera kojim se može lako manipulisati na nivou BiH i to je pošlo za rukom Izetbegoviću sa SDS-om i Savezom za promjene.

On je konstatovao da je SDS potpuno izgubio legitimitet, što je vidljivo iz činjenice da rukovodstvo kaže jedno, Šarović radi drugo, a njihovi predstavnici u parlamentu BiH kažu nešto sasvim treće.

"Danas niko ne zna ko je većina na nivou BiH, a vidljivo je da su Savjet ministara napustili svi osim SDS-a i SDA. To dovoljno govori da je to bila farsa i pokušaj destibilizacije političke prakse da iz Republike Srpske u Sarajevu postoji jedan glas, da se okupljamo oko institucija Republike Srpske prije nego što zauzmemo stavove u Sarajevu, ali su to međunarodna zajednica i Izetbegović iskoristili kroz napuštanje takvog koncepta od takozvanog Saveza za promjene. Kako će se situacija dalje razvijati ne znam, ali je vidljivo da Zvizdić nema više taj kredibilitet da okuplja", ocijenio je Košarac.

Na pitanje kako komentariše činjenicu da se sve veći broj poslanika i delegata u parlamentu BiH udaljava od politike i rukovodstva SDS-a, Košarac je rekao da je jasno da današnje rukovodstvo SDS-a apsolutno nema veze sa istorijskom ulogom nekadašnjeg SDS-a i istorijom stvaranja Republike Srpske.

"Mi znamo da ima nezadovoljnih poslanika i delegata SDS-a u parlamentu BiH i da će ih biti još. Mnogi nisu zadovoljni šta rade Mektić i Šarović, nisu zadovoljni ni zvaničnim politikom SDS-a. Znamo i da bi to moglo dodatno da utiče na većinu u oba doma parlamenta BiH koja ionako ne postoji ili postoji od tačke do tačke dnevnog reda. Mi razgovaramo s tim ljudima u pokušaju da njihovo nezadovoljstvo pretvorimo u prednost za građane Republike Srpske i ništa više od toga", istakao je Košarac.

On tvrdi da ima informaciju i da kadrovsku politiku u SDS vode neki stranci i pojedine ambasade koje jasno kažu koga hoće a koga neće u rukovodstvu te stranke.

"Očigledno je da i ostavka Mladena Bosića sa aspekta sadašnjeg djelovanja Vokote Govedarice ne predstavlja ništa niti se šta promijenilo u toj stranci. Ono što je Mladen Bosić započeo, nastavlja Govedarica i tu nema nove politike. Sve šta je radio Bosić, radi i Govedarica - ignoriše institucije Srpske, ne radi ništa na njihovoj afirmaciji, ne smatra shodnim da o ključnim političkim pitanjima na nivou BiH razgovaramo u Banjaluci i da zauzmemo zajednički stav u institucijama Srpske. Ništa se nije promijenilo promjenom osobe na čelu stranke", zaključio je Košarac.