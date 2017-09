Kožul: Zatražiću istragu o prisluškivanju hrvatskih zvaničnika u BiH

Mostar - Član Komisije za nadzor nad radom Obavještajno-bezbjednosne agencije /OSA/ BiH Predrag Kožul najavio je da će zatražiti istragu o radu ove agencije, koja je navodno ilegalno prisluškivala hrvatske političare i privrednike iz BiH i Hrvatske.

"Tražiću preciznu istragu novonastale situacije. Komisija ima široke nadležnosti u nadzoru rada Obavještajno-bezbjednosne agencije. Nastojaćemo te nadležnosti iskoristiti do kraja i rasvijetliti činjenice", rekao je Kožul novinarima u Mostaru.



Kožul, koji je i poslanik u Predstavničkom domu parlamenta BiH, uvjeren je da se Obavještajno-bezbjednosna agencija zloupotrebljava, prenosi Hina.



"Sada imamo evidentnu zlopotrebu, ne samo Obavještajno-bezbjednosne agencije, nego i ljudi, konkretno ministra bezbjednosti /Dragana Mektića/. To je vrlo ozbiljna situacija i na tragu je svega onoga što se događa u BiH posljednjih mjeseci prema Hrvatima u BiH i Hrvatskoj. A svaki takav potez reflektuje se i na odnose prema EU i NATO-u", dodao je Kožul.



On je ocijenio da je ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić počinio krivično djelo zlopotrebe položaja i ovlaštenja, te iznošenja tajnih podataka.



"Svaka njegova reakcija predstavlja zlopotrebu položaja i Obavještajno-bezbjednosne agencije, a posebno tajni u dijelu koje se odnose na, kako kažu, legalne i legitimne akcije ove agencije. A to su povjerljive ili tajne informacije", dodao je Kožul.



Ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić potvrdio je da je OBA provodila posebne mjere, ali je odbacio tvrdnje da su prisluškivani zvaničnici iz Hrvatske.



Mektić je najavio da će uskoro u posjetu BiH stići predstavnici Bezbjednosno-obavještajne agencije iz Hrvatske kako bi afera bila rasvijetljena.