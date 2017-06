Krajišnik: Zbog nemoći da podmite istoriju, plasiraju neistine

PALE - Vlasnik preduzeća "Sarajevoinvest" iz Pala i predsjednik Asocijacije Stvaraoci Republike Srpske Momčilo Krajišnik istakao je da u nemoći da podmite istoriju oni kojima nije drag, posredstvom pojedinih medija, plasiraju neistine pokušavajući da oblate njega i one koji su stvarali Republiku Srpsku.

Krajišnik je naglasio da u Republici Srpskoj ima mnogo veći broj onih koji su časni i pošteni od onih koji su mu bili povod da napiše ovo pismo, te da se zbog tih prvih, i kada je povrijeđen ili oblaćen, osjeća ponosnim što pripada srpskom narodu.

"Četvrta godina je kako sam se vratio iz Velike Britanije sa dugogodišnjeg izdržavanja kazne a nikako da razumem ko je u ovoj našoj nesrećnoj državi za koga, a ko protiv koga. Takođe, ne znam ni ko je gospodin (Nebojša) Vukanović, niti na čijoj je strani, niti po čijem nalogu je izneo niz neistina na moj račun", istakao je Krajišnik u pismu javnosti Srpske.

Navodeći da bi bio srećan ako je neko Vukanovića obmanuo, Krajišnik je rekao da mu, ipak, "sve liči da je cijeli tekst, koji je prenio BN portal izmislio i s uživanjem tu neistinu plasirao".

"Neću njegovo pisanje da demantujem zbog sebe, jer naučio sam da nepravdu trpim, nego zbog poštenih ljudi koji čitaju portal BN i onih koji su mi bliski a koji teže od mene sve to podnose", dodao je Krajišnik u pismo.

Radi javnosti Srpske, Krajišnik je pojasnio da se firma "Sarajevoinvest" bavi proizvodnjom impregnisanih drvenih stubova za elektrovodove i telekomunikacije, te da se više od 90 odsto prodaje vrši putem javnog poziva-tendera i to najvećim dijelom elektro-energetskom sektoru Republike Srpske i Federacije BiH.

"Od postojećih pet elektrodistributivnih preduzeća u Republici Srpskoj naša firma je u 2016. godini potpisala ugovor samo sa jednim - Elektrokrajinom. Na tenderu kod Elektro-Hercegovine koji se pominje u navedenom tekstu, naša firma do sada nije isporučila nijedan kubik TT stubova. Prošle godine bili smo na tenderu najpovoljniji, ali nam je konkurencija u žalbenom postupku otela ovaj posao", pojašnjava Krajišnik u pismu.

"Celokupna naša isporuka TT stubova u 2016. bila je oko 630.000 KM, dok je naša konkurencija dobila sve tendere u FBiH, a u Republici Srpskoj plasirala robe u visini više od 900.000", naveo je Krajišnik.

Što se tiče nabavke sirovine, dodaje se u pismu, u protekle dvije godine "Sarajevoinvest" dobio je manje od konkurencije 2.700 metara kubnih, a u prvom kvartalu 2017. manje 700 metara kubnih.

"Toliko o 'pomoći' koju nam je 'učinio' predsednik Republike Srpske Milorad Dodik i njegovi saradnici. Sve što je o Republici Srpskoj rečeno u navedenom tekstu koji su prenijeli pojedini mediji je insinuacija mojih neprijatelja koji u nemoći da podmite istoriju pokušavaju da oblate one koji su stvarali Republiku Srpsku. Najveći broj njih je taj proces gledao na BN televiziji koja je tada od tenkova branila zauzimanje policijske stanice u Bijeljini", istakao je Krajišnik.

On je poručio da ga niko neće natjerati da se na Republiku Srpsku "baca kamenjem" ma koliko ga slični Vukanoviću na to tjerali, te da će umjesto toga razmisliti da li će ga tužiti i opet ne zbog sebe, nego za primjer "raznim protuvama koji skrnave profesionalno novinarstvo".

"Kada je riječ o predsedniku Republike Miloradu Dodiku, ni u toku rata ni bilo kada nisam ga zaštitio od bilo kakvog kriminala. Danas, kao i svaki civilizovan čovek poštujem njega kao i njegovu funkciju isto onako kako je on poštovao mene za vreme rata dok sam bio predsednik Narodne skupštine Republike Srpske. Pošto se ne bavim politikom nemam potrebu da ga hvalim, a imao bih razloga, niti da ga kudim a mogao bih da mu kao i svakom političaru nađem tuce mana", istakao je Krajišnik.

On je naglasio i da ga niko neće natjerati da bilo šta uradi protiv SDS-a šta god neki neodgovorni SDS-ovci činili, zloupotrebljavajući ovu veliku stranku, da bi ga svrstali u njene neprijatelje.

"Pripadnike srpskog naroda kojima nisam drag razumem, jer svako od nas nekog voli a nekog ne. To je svojstveno za ljudski rod. Ali to što se neki i ne zacrvene kad kažu kako su za stvaranje SDS-a i Republike Srpske zaslužniji od mene, Božidara Vučurevića i svih onih za koje se trude da nađu što pogrdniji naziv, e to nikako ne mogu, ni da razumem ni da shvatim. Za njih je narod davno rekao: niti se ljudi stide niti Boga boje, a Sveti Stefan je gledajući neprijatelje, kojima nije bio ništa kriv, zavapio: 'Oprosti im Bože ne znaju šta rade'", poručio je Krajišnik.

On je naglasio da u Republici Srpskoj ima mnogo veći broj onih koji su časni i pošteni od onih koji su mu bili povod da napiše ovaj demanti, te da se zbog ovih prvih, i kada je povrijeđen ili oblaćen osjeća ponosnim što pripada srpskom narodu.

Pojedini mediji u Srpskoj i FBiH objavili su tekst u kojem se tvrdi da između Momčila Krajišnika i vlasti u Srpskoj "postoje neke tajne veze", što kako se navodi, potvrđuju i ugovori koje je Krajišnikova firma "Sarajevoinvest" potpisala sa javnim preduzećima u elektro-energetskom sektoru.