Kralj Bahreina čestitao Ivaniću Dan nezavisnosti BiH

SARAJEVO - Kralj Bahreina Hamad bin Isa Al Kalifa uputio je predsjedavajućem Predsjedništva Bosne i hercegovine Mladenu Ivaniću, čestitku povodom prvog marta - Dana nezavisnoti Bosne i Hercegovine.

Kako javlja tamošnja BNA agencija, kralj Al Kalifa je uputio čestitku, i dobre želje predsjedavajućem Ivaniću povodom 1. marta, prenosi portal "Radiosarajevo.ba".

Ivanić je, podsjetimo, oštro reagovao zbog toga što mu je lider SDP-a Nermin Nikšić uputio čestitku ovim povodom, rekavši da je ta čestitka uvreda za cijelu Republiku Srpsku i srpski narod.

"To je vrckavi pokušaj marginalizovanog političara i ja takve pokušaje ne priznajem, ne pridajem tome značaj i ne mislim da je to važno. Smatram da je to svojevrsna provokacija, ali kako to kažu ovdje, halal olsun", rekao je Ivanić.