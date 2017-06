Krišto: Prijedlog SDA za izmjene Izbornog zakona nije u skladu s Ustavom

SARAJEVO - Prijedlozi SDA za izmjene Izbornog zakona BiH koje je iznio predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Šefik Džaferović nisu usklađeni sa Ustavom BiH, za razliku od prijedloga koje je inicirao HDZ, ocijenila je za zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma BiH Borjana Krišto (HDZ).

Džaferović je u srijedu izjavio da smatra da BiH treba da pristupi izmjenama Izbornog zakona, kojim će biti sprovedene odluke Evropskog suda za ljudska prava i odluka Ustavnog suda BiH.

"To se može uraditi na modelu koji je ranije započeo evropski komesar Stefan File kada je riječ o odluci Evropskog suda za ljudska prava. Ako govorimo o odluci Ustavnog suda BiH, to je moguće uraditi na način da će se u Izborni zakon BiH prepisati odredba iz Ustava Federacije BiH koja govori o izboru najmanje jednog delegata iz svakog konstitutivnog naroda u Dom naroda iz svakog kantona, ukoliko je takav delegat izabran", naveo je Džaferović.

Krišto je istakla da ne bi željela da komentariše Džaferovićevu izjavu, ali da može da kaže da prijedlozi o kojima je govorio nemaju zasnovanost u Ustavu BiH.

"Svako od nas iznosi političke stavove u ime naroda kojem pripada, a mi u HDZ-u se trudimo da naši stavovi zaista budu pravno zasnovani i usklađeni sa Ustavom BiH", naglasila je Krišto.

Ona kaže da je HDZ opredijeljen da ponudi prijedlog izmjena Izbornog zakona BiH kako ne bi došlo do bilo kakve vrste nesprovođenja izbornih rezultata u narednim opštim izborima.

"Izbori se mogu objaviti, ali se ne mogu do kraja sprovesti, i to je suština. Tu nije riječ o blokadi, ali je riječ o tome da se izborni rezultati ne mogu sprovesti. Mislim da to nije cilj demokratije, niti Izbornog zakona na kojem počiva demokratski sistem BiH", smatra Krišto.

Ona je pojasnila da je HDZ, imajući u vidu odluku Ustavnog suda BiH o izboru delegata u Klub naroda BiH, ponudio rješenja za izbor delegata koja su u duhu i kontekstu te odluke i koja govore o legitimnom predstavljanju i izboru legitimnih predstavnika od strane naroda u BiH i onih koji ih predstavljaju.

"Mislim da su to neka načela koja bi trebalo svi da podrže jer naš prijedlog nije ni na kakav način diskriminatorski i nikoga ne dovodi u neravnopravnu poziciju. Svi narodi su ravnopravni u smislu izbora delegata za Dom naroda parlamentu BiH", istakla je Krišto, koja je i zamjenik predsjednika HDZ-a.

On je dodala da je njena stranka pripremila i prijedlog za grad Mostar jer je opredijeljena za sprovođenje odluka Ustavnog suda BiH.

"I građani Mostara moraju da budu u istoj poziciji kao i ostali građani u drugim gradovima BiH. Ne vidim nijedan razlog da to ne bude prihvatljivo", poručila je Krišto.

Ona je rekla da je HDZ otvoren za razgovore, kao i za traženje rješenja na principima ravnopravnosti sva tri konstitutivna naroda i drugih koji žive u BiH.

"To je odgovornost i to je interes svih nas. Nadam se da ćemo iskoristiti preostalo vrijeme, pokazati jasan i iskren stav i političku volju da neke stvari koje su pred nama uradimo u narednih godinu dana, a ne da se bavimo onim što zaista nije cilj nikome, posebno kod nas u Predstavničkom domu gdje se Dom pretvorio u nekakav dom demagogije, isprazne priče ili populizma. To samo šteti svima", navela je Krišto.

Ona je istakla da i politički predstavnici Srba imaju punu odgovornost za sva ključna pitanja u BiH, tim prije jer je BiH jedino moguća kao zemlja sva tri ravnopravna naroda.

"Žao mi je što nema malo više inicijative i podrške od tog naroda", naglasila je Krišto.

Ona smatra da su se politički predstavnici iz reda Srba na neki način zadovoljili pozicijom Republike Srpske, mada bi svi morali da na BiH gledaju kao zemlju sva tri konstitutivna naroda, a ne na neki drugi način.

Krišto kaže da bi ključne političke elite u BiH trebalo da se u ovom trenutku okrenu ne temama koje ih udaljavaju, nego pitanjima koja ih približavaju i onome što je svima potrebno - stabilnosti, bezbjednosti i privrednom napretku.

"Ova pitanja treba da prioritetno rješavamo jer su od ključnog značaja za sve građane BiH", istakla je Krišto.