SARAJEVO - Kuda će prolaziti auto put Sarajevo- Beograd? Strateškim dokumentima predviđena su tri moguća pravca, a na BiH nivou još bez konkretnog dogovora.

Predsjedavajući Savjeta ministara BiH Denis Zvizdić priželjkuje da dionica većim dijelom prolazi kroz Federaciju, dok srpski predstavnici traže trasu preko Romanije i istočnog dijela Srpske.

Strateškim dokumentima, kaže ministar saobraćaja i veza Srpske, Neđo Trninić, obuhvaćena su tri moguća pravca. Jedan od njih bila bi brza cesta od Istočnog Sarajeva, Sokoca, Rogatice, pa do graničnog prelaza Vardište. Drugi mogući pravac je od Doboja, preko Tuzle i Zvornika za Loznicu, i treći pravac, od Vukosavlja do Brčkog i od Brčkog do Bijeljine. Resorni ministar stava je da su sve tri mogućnosti za Srpsku prihvatljive, ali je pitanje da li će biti dogovora u Sarajevu.

"Na ovaj način kako se radi u Sarajevu, a ne usvoji se Zakon o akcizama, pitanje da li će doći do realizacije, jer koče realizaciju infrastrukturnih projekata. A to je vezano i za finansije. Zakon o akcizama je i predložen i predviđen za finansiranje infrastrukturnih projekata", naglasio je Trninić.

Predsjedavajući Savjeta ministara BiH Denis Zvizdić, kaže čuo je do sada 20 različitih verzija. Dvije ili tri najoptimalnije će ostati, naveo je Zvizdić i dodao da jednostrana odluka nije moguća. Građanima BiH i Srbije obećava kako će uskoro čuti konačnu odluku o trasi, a nada se brzom dogovoru sa Srbijom.

"Ja ću reći lični stav da je za BiH u ekonomskom i razvojnom smislu mnogo adekvatnija, korisnija, dugoročno svrsishodnija trasa koja bi povezala Sarajevo preko Žepča, Tuzle i Bijeljine sa Beogradom, jer bi toj trasi inkliniralo više od 700.000 ili 800.000 ljudi", izjavio je Zvizdić.

Dok Zvizdić predlaže put preko Tuzle i Bjeljine, ili Sarajevo-Pale - Goražde, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović do Beograda bi drugom rutom.

"Ja preferiram drugu rutu onu kojom bi i premijer Srbije Vuči,ć znači od Beograda na Užice, a od Sarajeva preko Sokoca i Rogatice na Višegrad", istakao je Šarović.

Ta trasa obradovala bi Višegrađane. Načelnik opštine Mladen Đurević vjeruje da će do izgradnje doći, a od toga će kaže koristi imati cijela regija.

Svjesni su i građani Višegrada da će ukoliko se Višegrad nađe na trasi ovog puta, od toga imati višestruku korist.

Gradnja auto-puta Beograd - Sarajevo pomoći će povezivanju građana, ali i privrede. Dužina trase na kojoj bi bili izvođeni radovi je oko 160 kilometara. Prema procjenama auto-put Beograd–Sarajevo koštaće oko 800 miliona evra.