Kusturica: Nije moguće poništiti Srpsku i Svetog Stefana

BANJALUKA - Proslavljeni srpski reditelj Emir Kusturica istakao je večeras u Banjaluci da Republiku Srpsku i tradiciju Svetog Stefana, kao patrona države Srpske, nije moguće poništiti. "Šta radi lider Bošnjaka Bakir Izetbegović, nego obavlja dželatski posao i zabija nož u srce jednoj kulturi čiji identitet i etika proističu iz mira i Svetog Stefana koga su u ilegalu protjerali nakon osmansko-islamske agresije u 15. vijeku koji je izveo sultan Mehmed Drugi, zvani `El fatih`, a u proteklom ratu je na strani muslimana bila jedinica koja se tako zvala, što ne smijemo zaboraviti", rekao je Kusturica.

On je u besjedi na svečanoj akademiji povodom 9. januara - Dana Republike naglasio da Srbima ne preostaje ništa drugo nego da se bore kao i do sada, da je srpski narod zajednica vezana jezikom, te da se ne smije dozvoliti da mu bude nametnut drugi jezik.

"Za ovu borbu, sestre i braćo, imam nekoliko uputstava. Prvo mora biti zaustavljeno mazohističko ponašanje najvećeg dijela naše intelektualne političke elite koja izbjegava da se direktno suprotstavi ponižavanju, da napuiste politiku kretanja ispod radara i klečanja našim političkim neprijateljima, da se okanu sitne vajde i prihvate stvarnost i rvu se sa njom makar kao predsjednik Srpske Milorad Dodik", dodao je Kusturica.

On je podsjetio da ga je pred početak ratnih sukoba u BiH 1990. godine "visočki ters" upitao šta mu je po nacionalnosti žena.

"Kažem, ona ti je najbolja smjesa, svega ima u krvi Srba, Slovenaca i Hrvata. On veli `ne pitam te to, nego je li šokica ili vlahinja`. Kažem mu Jugoslovenka, a on meni, e `pa da ti kažem slabo ti meni Kusta radiš, ne trudiš se, nisi je još preveo na našu stranu, jer uopšte nije važno koje je vjere, važno je da je muslimanka`", prisjetio se Kusturica.

Prema njegovim riječima, ta rečenica bila je sve vrijeme politička ideja vodilja nekadašnjeg lidera muslimana Alije Izetbegovića i njegovih političkih sljedbenika.

Kusturica tvrdi da je sve što se dešavalo nakon smrti oca Alije, sin Bakir Izetbegović usmjerio na osvetničko rušenje drugačijeg od onoga što je zamislio, a posebno Republike Srpske.

"To radi u saradnji sa dijelom fantomske međunarodne zajednice, gdje je na kraju bilo sve isto kao pred Prvi svjetski rat, pa umjesto Benjamina Kalaja imamo Valentina Incka, a umjesto ilegalnog austrijskog suda i procesa Mladoj Bosni postavljen je Haški tribunal, subjektivni sud koji je kažnjavao Srbe i ponekog Hrvata", smatra Kusturica.

On je naglasio da je u međuvremenu rečenica da nije važno koje smo vjere prerađena i da bi sada trebalo da budemo ako ne već odmah Bošnjaci, onda prvo Bosanci, a na kraju Muslimani.

"Šta može biti veća prepreka od Svetog Stefana za realizaciju takve namjere i zato su odlučili da ga sruše. Stefan Tvrtko Kotromanić koji sebe naziva kraljem Bosne, Pomorja, Humske zemlje, Podrinja...proslavlja Svetog arhiđakona i prvomučenika Stefana, a nakon krunisanja na grb Kotromanića stavlja ljiljane kao simbol koji su u hrišćanskoj Evropi simbolizovao čistotu presvete Bogorodice", podsjetio je Kusturica.

On je naveo da su se Izetbegovići "zaigrali sa ljiljanima davno" i trošili ih kao svoje patriotske biljke.

"Dakle, zamjenom teza i zavlačenjem ruke u džep tuđe kulture. Kakve veze oni imaju sa tradicijom hrišćanske i sekularne Evrope. Nije Sveti Stefan bio krsna slava Kotromanića, nego patron države kojom oni vladaju", rekao je Kusturica.

Prema njegovim riječima, Izetbegović je netrpeljivost prema Zapadu izražavo srbofobijom.

"Alija je znao da posredstvom Mladih muslimana paktira sa zapadnim fašistima kada je trebalo, a Bakir je shvatio da je korporacijski kapitalizam dobar da mu obezbijedi mjesto Luciferovog šegrta. Glavna kopča jeste Saudijska Arabija – zemlja koja ne štiti nijedno poglavlje ljudskih prava i nema demokratske izbore i koja direktno finansira džihadiste", smatra Kusturica.

On je naveo da je nevolja srpskog naroda što danas prošlost uvažava samo onaj ko ima atomsku bombu.

"Volio bih da imam jednu ovakvu bombu, pa da zaustavim priču u kojoj su od jednog žrtvovanog naroda napravili zločince", zaključio je Kusturica.