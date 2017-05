Kvorum komisija Parlamentarne skupštine BiH love po bifeu

SARAJEVO - Rad Parlamentarne skupštine BiH u posljednje dvije godine je otežan, posebno kada je u pitanju rad njenih tijela, poput komisija.

Vrlo često su predsjedavajući komisija suočeni sa nedostatkom kvoruma i u nemogućnosti su da održe sjednicu.

Često se zna desiti, čemu su svjedoci i novinari koji prate rad Parlamentarne skupštine BiH i njenih tijela, da predsjedavajući određene komisije po 20 minuta čeka kvorum ili šalje sekretara komisije da njene članove parlamentarce traži po zgradi parlamenta BiH, najčešće u nekom od bifea.

Da treba uozbiljiti rad komisija, a samim time i parlamenta BiH, smatra i većina poslanika.

Tako je Amir Fazlić, poslanik SDA, mišljenja da nije dobro da se sjednice komisija ne održavaju zbog nedostatka kvoruma.

"To je posebno problem ako su u pitanju važni zakoni koji ne mogu doći pred Dom dok resorna komisija ne da svoje mišljenje", ističe Fazlić.

Njegov kolega iz DFa Damir Bećirović bio je još oštriji i naglašava da je to što neki poslanici ne dolaze na sjednice komisija, sjede u kafani u parlamentu dok se čeka kvorum, nepoštovanje građana koji ih plaćaju i koji su ih birali.

Dušanka Majkić, poslanik SNSDa, ogorčena je na svoje kolege, jer, kako kaže, nije samo problem to što neki poslanici ne dolaze na sjednice komisija, nego je problem i to što dosta njih dođe na sjednicu, ne progovori ni riječ i izađe usred zasjedanja.

Poslanik SBBa Mirsad Đonlagić kaže da mu je žao što pojedinci ne poštuju rad parlamenta i građane koji su ih izabrali.

"To je sramotno", kazao je Đonlagić.

Naši sagovornici saglasni su da je krajnje vrijeme da se uozbilji rad u parlamentarnim tijelima.

Bećirović naglašava da su on i njegov klub za oštre sankcije za one poslanike koji ne dolaze na sjednice Doma, a posebno na sjednice komisija. Tvrdi da je veoma važno da poslanici budu i novčano sankcionisani za izostanke, posebno za one koji su neopravdani, a takvih je mnogo, posebno na sjednicama komisija.

Majkićeva kaže da podržava uvođenje reda te da postoji izvještaj o radu i dolasku poslanika na sjednice komisija i domova, ali da to do sada nije rješavalo problem.