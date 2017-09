Lagumdžija: Dejton nam je napravio monstruma

Bivši ministar inostranih poslova BiH i bivši lider SDP-a Zlatko Lagumdžija izjavio je da smatra kako bi Balkan "mogao da eksplodira na dva načina - ili da se on evropeizovati, ili da se Evropa balkanizuje".

"Ili će se Evropa balkanizirati, ili će se Balkan - europizirati. Nije slučajno papa rekao da je došao u evropski Jeruzalem. On zna da je to budućnost, i da smo mi na pravoj strani historije", rekao je Lagumdžija.

On je za televiziju "N1", govoreći o "Dejtonu plus", rekao da je Dejton napravio monstruma, ali monstruma koji je "počeo da živi u miru".

"Od Dejtona do danas, mi smo u stalnoj borbi. Da živimo kao ljudi sa različitostima, i da nam to nije teret. Nama je Dejton napravio monstruma, ali mostruma koji je počeo da živi u miru. Ide da postane pitomiji. Dejton Plus, bojim se da nam se nudi Dejton minus - jer se bojim da ćemo postati država tri nacionalna tora. Dejton Plus ide ka građanskom, imamo identitete. čuvamo ih, ali ne tako da 'naš čoban čuva nas'", rekao je Lagumdžija.

On je dodao da politika u regionu koju sada zastupa jeste "politika vrijednosti".

"Nemamo šansu ako ne budemo ujedinjeni. Ljudi su nezadovoljni, vlašću, partijama. Ljudi gube nadu i to primjećujem. Trebamo se okupljati, sa svim nesuglasicama i razlikama. Ljudima moramo vratiti nadu, za to su dužni svi", ocijenio je Zlatko Lagumdžija.

Bivši lider SDP-a je ponovio da BiH ima mnogo prijatelja u svijetu, koji žele da vide BiH istom onakom kakvom bi on volio da je vidi. Istakao je da će "Balkan Task Force" pri UN-u, kako ih je nazvao - napraviti strateški dokument za razvoj, baziran na poslu i pravdi.

Kao bivši predsjednik SDP-a, Lagumdžija je komentarisao saradnju te partije sa Demokratskom frontom.

"Ja jesam bio predsjednik SDP-a, sada sam član. Ljevičar sam bez obzira na sve. Imamo rukovodstvo stranke koji imaju pravo da sprovode ono u što vjeruju. Ja to tako ne bih radio, ali ljudi su preuzeli i rade na svoj način. Želim im sreću, nadam se da će nastaviti tako. Ovo što je urađeno - ne možete kanjon preskočiti u troskoku. Sad je rješenje, ovo će se tako da SDP i DF budu jedina građanska opcija. Treba sastaviti liste, inače je sve skupa besmisleno. To nije rješenje - a ako jeste, neka svako ide svojim putem. Najbolje bi bilo da te dvije stranke shvate da je vrijeme da se okupimo protiv namibijske koalicije. Treba da budu zajedno, sve stranke koje nisu vladajuća četvorka. Sa porukom - kada glasate za nekoga od nas, glasate za sve nas", kazao je.

Na pitanje šta je "namibijska koalicija", Lagumdžija objašnjava da zastava Namibije ima tri boje, zelenu, crvenu i plavu.

"Boje predstavljaju SDA, HDZ i SNSD u BiH, s tim što namibijska zastava ima malo sunce, za koje se nadam da će doći i u BiH. Treba nas okupiti. Učiti na greškama. Zajedno raditi protiv namibijske koalicije. Samo zajedno, ujedinjeni", zaključio je Lagumdžija.

(N1)