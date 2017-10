Lagumdžija pisao Izetbegoviću i Radončiću

SARAJEVO - Zlatko Lagumdžija, bivši predsjedavajući Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i nekadašnji ministar vanjskih poslova BiH, te dugogodišnji lider Socijaldemokratske partije (SDP), uputio je preko svog Facebook profila otvoreno pismo Fahrudinu Radončiću i Bakiru Izetbegoviću.

Lagumdžija je u pismu naslovljenom kao ''Kratka poruka dvojici sukobljenih koalicionih partnera'' poručio da ''ne istresaju svoje smeće pred tuđa vrata''.

''Komentare koji se o meni pojavljuju u medijima uglavnom ne komentarišem jer je prezir i šutnja često najbolji odgovor. Rijetko odlučim da im se obratim preko advokata i suda, te da im tako dam do znanja da su njihove laži prevršile svaku mjeru. Ipak previše ljudi i medija me u zadnja dva dana pitalo otkud 'ujedinjenje posvađanih Fahra i Bakira' koji me preko vikenda u svojim saopštenjima i glasilima bezočno napadoše na dvije odvojene teme te da li ću im odgovoriti'', napisao je Lagumdžija na zvaničnoj Facebook stranici.

Njegovo pismo bošnjačkim političkim liderima prenosimo u cjelosti.

''U protekla dva dana na portalima, koji predstavljaju neslužbene glasnike lidera SDA i SBB pojavila su se dva udarna (ne)koordinirana saopštenja/priloga zasnovana na brutalnim lažima u kojima se vidi da makar oko nečega/nekoga ova dva koaliciona partnera imaju saglasnost – njihovi ključni današnji i sutrašnji problemi izgleda da postoje zbog jednog čovjeka. Moje skoro trogodišnje povlačenje sa operativne domaće političke scene i posvećenost drugim poslovima na domaćoj i međunarodnoj sceni nije bilo dovoljno današnjim stečajnim upravnicima naših raskomadanih prostora da me se okanu i da se konačno posvete svom dobro naplaćenom poslu za koji ih je narod izglasao.

Dva sukobljena lidera, na njihova dva neslužbena glasnika, dva portala, kroz dvije različite laži o istom čovjeku, istovaraju svoje smeće, preko zajedničkog zida. 'Fake news' na njihov način.

Prvo jedan 'SDA: Budžet BiH limitiran na 950 miliona zbog Lagumdžije...'; slijedi drugi 'Zlatko je šapnuo Bakiru kako da Seku ugura u Predsjedništvo...', u kojem se potom bezočno laže da sam kreirao i da ponovo stojim iza prijedloga o 'asimetričnom' izboru članova Predsjedništva BiH, tj. indirektnom izboru dva člana u Parlamentu jednom entitetu i direktnom voljom građana u drugom, a sve to kao dio „dogovora sa SDA i HDZ'. Navedene laži zaslužuju istinu, te kratke odgovore na pitanja zašto to rade i ko su ti ljudi.

Budžet institucija BiH u trogodišnjem periodu do 2011. godine, naslijeđen od SDA, je iznosio 905 miliona, da bi ga Vijeće ministara u kojem sam bio povećalo za 5 posto na 950 miliona, dok je iz neizravnih poreza prihod u budžetu BiH povećan za 9 posto, sa 689 na 750 miliona. Tri godine kasnije sa svojim novim koalicionim partnerima SDA ostaje na istom nivou budžeta i prihoda od indirektnih poreza, te taj iznos ne dira ni za 2018. godinu. Dakle, u desetogodišnjem periodu bužet institucija BiH i državni budžetski priliv od indirektnih poreza je bio povećan samo jednom, i to 'zbog Lagumdžije', a uz protivljenje SDA.

Šaptanje, mahalanje i sakrivanje iza drugih, nikada pa ni sada, nije bio moj način rada. Uvijek sam javno iznosio svoje stavove, stajao iza svojih riječi i rada, uključujući i iza grešaka koje sam pravio. Osim toga 'šaptanje' koje mi se pripisuje nije samo laž već i i čista glupost. Niti bih ja mogao predložiti takvu glupost, niti mislim da je Bakir tako glup da bi to prihvatio ko god da mu eventualno predloži. Javno sam uvijek bio i ostao protiv „asimetričnog“ izbora članova Predsjedništva BiH, tj. biranja samo Hrvata i Bošnjaka iz Federacije u Parlamentu, i tako će biti i ubuduće. Ne mislim da na bilo koji način da „poslije Bakira treba izabrati Fahra ili Seku“, ali to za sada, svakako nije realna prijetnja, i nema potrebe dalje elaborirati kako tome stati u kraj.

Motive plasiranja ovakvih lažnih vijesti treba prije svega tražiti u strahu od istine o njihovom radu i rezultatima koje imaju sa svojim partnerima. Sa liderima HDZ i SNSD koji u prošlom sazivu vlasti nisu mogli raditi što i danas: biti lokalni visoki predstavnici bez kojih se ništa ne može uraditi ili stečajni upravnici ekonomija na svojim etničkim teritorijama, koji do prije par godina nisu spominjali riječ referendum, a kamo li da im je padalo na pamet da ga organiziraju...

Odgovor na pitanje ko su kreatori ovakvih lažnih vijesti ne zahtjeva puno riječi. Jer, 'Narod zna' da 'Dva smo svijeta različita'. Umjesto zaključka, našim liderima, malo podsjećanje na poučnu priču u kojoj mogu prepoznati i svoje smeće.

U podjeljenom Berlinu, u vremenu kada ni ovde nije vladao demokratski sistem, vlasti Istočnog Berlina su skupili pun kamion smeća i istresli ga preko zida na zapadnu stranu. Umjesto da im vrate istom mjerom ljudi sa zapadne strane skupiše pun kamion hrane, konzervi, slatkiša i koječega što se nije moglo kupiti sa druge strane zida, te sve to lijepo upakovaše i prebaciše na istočnu stranu. Na posloženim paketima se moglo pročitati uredno ispisana poruka: „Svako daje ono što ima“.

Tako je i danas i ovdje. Svako daje ono što ima. Svako daje ono što ima u sebi. Razumijevanje ili mržnju. Nadu ili strah. Kapacitet da napravi ili da sruši. Znanje ili primitivizam. Pravo državništvo ili jeftini populizam. Istinu ili laž...'', navodi Lagumdžija.