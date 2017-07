Lavrinović: Savjet ministara BiH treba da ostane da radi

SARAJEVO - Nikola Lovrinović, šef Kluba poslanika HDZ BiH u Predstavničkom domu BiH smatra da Vijeće ministara BiH ne treba da podnese ostavku i da treba da nastavi raditi svoj posao.

"Žao mi je što izvještaj nije dobio podršku i uvjeren sam da je bilo elemenata u izvještaju zbog kojih smo trebali odgovornije da se ponašamo i da nađemo mogućnost da na drugi način rješimo sporna pitanja, a da izvješće podržimo", kazao je Lovrinović.

Tvrdi da Vijeće ministara BiH svojim izvještajem nije impresioniralo nikoga, ali je stvorilo dobar put za ozbiljniji napredak, te da je Vijeće ministara, ipak, moglo dobiti malo bolju potporu.

"Naravno da je pad izvještaja o radu u uređenijim državama signal da nešto nije uredu. I da onaj koji predočava izvješće, a to izvješće se ne podrži, normalno je da je u prilici da adekvatno odgovori na to, a to je da podnese ostavku. Međutim, mi iz HDZ-a niti insistiramo na tome, niti mislimo da to treba, ali šta će se događati , ne znam. Kako će reagirati kolege i klubovi koji su glasali protiv izvješća, kakve će se akcije povesti, ne znam", rekao je Lovrinović.

Tvrdi da BiH, ovakava kakva jeste, nije spremna za Evropu.

"Da bismo bili dio Evropi i da bi oni bili spremni da nas prime, mi, prije svega, moramo učiniti niz koraka. A kako smo juče čuli nadam se da ćemo do jeseni taj posao završiti. Tek tada nam slijedi pravi posao i pregovori. Šta će biti sa pitanjima, hoće li biti zadovoljavajuća, ne znam, nadam se da ćemo uspjeti. U ovom trenutku nismo spremni ni da dobijemo kandidatski status, a kamo li da postanemo punopravna članica EU", rekao je Lovrinović.