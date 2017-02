Lipovača: Tražim posao, na Birou za nezaposlene sam

BIHAĆ - Bivši premijer Unsko-sanskog kantona i gradonačelnik Bihaća Hamdija Lipovača, koji je uhapšen krajem 2014. godine u velikoj akciji Federalne uprave policije, kaže da je na Zavodu za nezaposlene.

''U Bihaću sam, na Birou za nezaposlene. Možda i jedini doktor nauka na birou. Vlast nema volju za povratak na moje radno mjesto na Pravnom fakultetu'', rekao je Lipovača.

Kako je ispričao, 'nož u leđa dobio je od onih kojima je najviše pomogao.

''Moj mandat završio je 2015. Suočio sam se sa istinom o ljudima koji su me okruživali, lažnim prijateljima i drugovima. Istinom o zabijanju noža u leđa onih kojima sam sve omogućio. Vrijeme provodim s porodicom tražeći posao'', kazao je Lipovača.

Proces protiv njega je u toku, već je u poodmakloj fazi.

''Pretpostavljam da će sve biti završeno do ljeta. Kad neko moćan odluči da vas makne na način na koji su mene maknuli s političke scene, zabavi vas procesom da se branite, tad nemate puno prijatelja. Ne daju mi da radim, a ja ću dokazati pozadinu ovog procesa. Svakodnevno me građani pozivaju da se uključim jer je već četvrta vlada otkako sam ja otišao. Ne znam da li ću se ponovo baviti politikom. U SDP-u sam samo član i ne učestvujem u kreiranju partijske politike. Neka zasad tako i ostane'', zaključio je on.

Lipovača se tereti za zloupotrebu službenog položaja i nezakonite radnje u periodu kada je bio načelnik Opštine Bihać. Član SDP-a je od 1998. godine. Za načelnika Bihaća izabran je 2004. godine i tu funkciju je obavljao šest godina.

(N1)