Ljubić: Izmjena Izbornog zakona ili "strateške odluke" Sabora

SARAJEVO - Predsjednik Glavnog vijeća Hrvatskog narodnog sabora /HNS/ Božo Ljubić izjavio je danas da će, ukoliko ne budu na vrijeme usvojene izmjene Izbornog zakona BiH koje bi garantovale legitimno predstavljanje naroda, Glavno vijeće zatražiti vanredno zasjedanje Sabora.

Ljubić je rekao da bi na tom zasjedanju trebalo da budu donesene strateške odluke koje će biti promjena paradigme prema partnerima u BiH i aktuelnim rješenjima.

U obraćanju medijima u nakon sjednice Glavnog vijeća HNS-a u Mostaru, Ljubić je naglasio da je izmjena Izbornog zakona ključno pitanje za budućnost BiH.

On je ocijenio da je protviljenje dijela bošnjačkih stranaka prijedlogu izmjene Izbornog zakona koji je predložio HNS, a u kojem je sadržan zahtjev za legitimnim predstavljanjem, pokušaj zadržavanja dominacije nad Hrvatima u BiH.

Ljubić je izrazio očekivanje da će svi u BiH podržati ovaj prijedlog izmjene Izbornog zakona, koji će se uskoro naći na Predstavničkom domu parlamenta BiH.

"Ukoliko ne, onda je odgovornost na strankama koje se protive da ponude svoje rješenje koje će zadovoljiti osnovne zahtjeve odluke Ustavnog suda, a to znači mogućnost legitimnog predstavljanja sva tri naroda u institucijama u kojima je Ustavom predviđeno legitimno predstavljanje naroda, a to su u prvom redu domovi naroda na nivou entiteta i BiH, te Predsjedništvo", istakao je Ljubić, napominjući da je to minimum koji se može očekivati.

Prema njegovim riječima, ako ove izmjene ne budu na vrijeme usvojene, stav Glavnog vijeća jeste da predloži Predsjedništvu HNS-a sazivanje vanrednog zasjedanja Sabora i donošenje strateških odluka, koje bi u izvjesnom smislu značile "prelazak Rubikona".

"Smatram da će prevladati odgovornost kod partnera da uspostavimo institucionalnu ravnotežu tri naroda na osnovu odluka Ustavnog suda. Šta je iza Rubikona to će definisati Sabor. I kada Sabor definiše, teško je predvidjeti što će se dogoditi", istakao je Ljubić.

S obzirom na pojedine spekulacije, Ljubić je rekao da ovaj put ni OHR ne može premostiti rješenja, budući da ne može protiv presuda Ustavnog suda BiH koje se odnose na Izborni zakon.

Šef Odjeljenja za ustavno-pravna pitanja HNS-a BiH Bariša Čolak istakao je da bi volio vidjeti rješenje promjene Izbornog zakone koje SDA kaže da ima, prenijeli su federalni mediji.

"Spremni smo da prihvatimo svako rješenje koje legitimno rješava izbor delegata za Dom naroda i članova Predsjedništva BiH", rekao je Čolak.