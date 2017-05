Ljubija posvađala Dodika i Čavića

BANJALUKA - Raspravu u Narodnoj skupštini (NS) RS, koja je prethodila tački o prodaji državnih akcija u Rudniku željezne rude Ljubija, obilježio je verbalni obračun Milorada Dodika, predsjednika RS, i Dragana Čavića, bivšeg predsjednika RS i poslanika NDP-a u NS RS.

Dodik, koji je tokom tačke o razvoju sporta u RS došao u prostorije Skupštine i obratio se novinarima, optužio je Čavića i Miladina Stanića, poslanika SDS-a, da lažima i obmanjivanjem javnosti pokušavaju predstaviti trenutnu vlast u RS kao kriminalnu, obrazloživši to Čavićevim tvrdnjama da je industrijski kompleks "Birač" finansirao Košarkaški klub Igokea i Stanićevim optužbama da je dvorana u Aleksandrovcu izgrađena parama namijenjenim za bolnicu Kasindo.

"Oni koji su pribavili kapital za vrijeme vlasti SDS, sada drže moralne pridike. Ja nikada nisam ništa privatizovao lično, nemam nikakvo vlasništvo koje je bilo ranije državno. Sve što sam radio bilo je vezano za moje privatne poslove i nikada nisam bazirao svoje bogatstvo na pljački državne imovine kako je to radio Stanić, kojem je politika SDS-a dala da preuzme jednu od vodećih firmi u Prnjavoru", rekao je Dodik. Pojasnio je da je opština Laktaši napravila dvoranu tako što je uzela kredit, a da je u Aleksandrovcu dvorana izgrađena sredstvima grčke vlade.

"Stanić priča o poštenju, otiđite u Prnjavor i pitajte ljude o njegovom poštenju. Ne može se dozvoliti spodobama poput Stanića da pričaju o poštenju. Kada je pričao sa mnom da izađe iz SDS-a, onda je tražio novac, i to ozbiljan novac", rekao je Dodik. Dodao je da je Čavić sklon lažima i petljanjima, i da je kao predsjednik RS sa 11 ljudi dogovarao prodaju 750 državih preduzeća.

"U zadnjih deset godina izgubio je sve izbore. Njegova legitimnost je potpuno upitna. Mi vjerujemo da su oni potpuni politički luzeri, kao što je njihova inicijativa za smjenu Vlade potpuno luzerski poduhvat. Ne sporim pravo da podnesu inicijativu, ali oni neće imati čak ni većinu koja će utvrditi dnevni red. Njihovo orgijanje prelazi svaku vrstu normalnog političkog odnosa i političke korektnosti. Ne prestaju s izmišljanjem i lažima. Čavić je dramatično izgubio za gradonačelnika jer ga narod neće. On je nedorečeni izgubljeni i frustrirani lažov i luzer", rekao je Dodik. Govoreći o Ljubiji, Dodik je rekao da je prihvaćena inicijativa "Israeli Investment Groupa" zato što je ugovor sklopljen za vrijeme Čavićeve vlasti od Ljubije ostavio praznu ljušturu.

"RS je dobila nulu kad je 'Mittal' ušao u RS. Ništa nije platio, a dobio je kompletna eksploataciona prava. Preuzeo je određeni broj radnika i svaka čast za to. A RS ništa nije dobila osim koncesione naknade, koju je morao da plati po zakonu", rekao je Dodik i optužio Čavića i ostale poslanike koji će glasati protiv prodaje rudnika da su za to dobili novac od "ArcelorMittala".

Čavić je rekao da Dodik ima "ozbiljan zdravstveni problem", koji okretanjem činjenica pokušava da se pokaže kao najveći patriota. On je Dodika prozvao kukavicom i najvećom štetom po RS, i pozvao ga na javni duel na kojem bi suočili međusobne argumente.

"Ja nisam predsjednik od 2006. godine. Ima ministra policije, ima pravdu u svojim rukama, šta čeka da me uhapsi ako sam učestvovao oko privatizacije", rekao je Čavić. Dodao je da su insinuacije da su poslanici koji će glasati protiv prodaje Ljubije plaćeni ozbiljne i da ih treba ispitati.

"Pozivam ministra policije i sve institucije RS da vrše provjeru. Ali isto tako pozivam ih da ispitaju i njih, jer imam vrlo slične izvore kao Milorad Dodik, da je Zotov poplaćao neke ljude oko Dodika da se glasa za prodaju", rekao je on.

Stanić je demantovao da je tražio novac da napusti SDS, rekavši da nikada ne bi napustio narodnu stranku da pređe u "kriminalnu stranku".

"To je stranka grupe lopova koja je ojadila RS na čelu s predsjednikom Republike. Iz SDS-a bih istupio samo ako me istjeraju", rekao je on. Dodao je da ostaje pri tvrdnjama da je novac umjesto u bolnicu otišao u Igokeu.

"Ako predsjednik hoće da demantuje da je Igokea reketaški klub, neka demantuje da je dato 20 miliona kredita fabrici 'Birač', jer je za taj posao uzet reket od 600.000 maraka za Igokeu. Odgovorno tvrdim da je od donacije grčke vlade trebalo da se gradi bolnički centar u Kasindolu, ali da su sredstva preusmjerena na izgradnju dvorane u Aleksandrovcu", zaključio je on.

Đokić: Odluka o prodaji ispravna

Petar Đokić, ministar industrije, energetike i rudarstva RS, rekao je da nema ništa negativno što bi ukazivalo na teškoće u poslovanju kompanije "Israeli Investment Groupa", koja namjerava da za 92 miliona KM kupi 64,9 odsto akcija Ljubije. Obrazloživši odluku Vlade da proda akcije, Đokić je rekao da ta odluka donesena jer se time postiže zadovoljavajući iznos.

Prema njegovim riječima, "Israeli Investment Group" će u razvoj Ljubije u periodu od tri godine investirati u osnivanje Odjeljenja za istraživanje i razvoj, radi uvođenja novih tehnologija u visini od 65.000.000 KM.

"U toj ponudi je navedeno da će postojeći broj radnika s ugovorom na neodređeno radno vrijeme biti zadržan, uz dodatno zapošljavanje na neodređeno radno vrijeme 320 radnika kroz tri godine", rekao je on.

Milorad Dodik, predsjednik RS, juče je rekao da još nije siguran da li postoji većina koja će izglasati prodaju, dok opozicija tvrdi da će vlast pokušati da kupi nedostajuće glasove kako bi odluka bila usvojena.

Istovremeno, iz Sindikata "ArcelorMittala" poručuju da bi Vlada trebalo da povuče odluku, a nekoliko radnika je protestovalo ispred Skupštine.

Tokom poslijepodneva započela je rasprava o prodaji Ljubije, a glasanje se očekuje danas, ili najkasnije sutra.