Lukač: Opozicija na brutalan način pokušala srušti rad Skupštine

BANJALUKA - Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač rekao je Srni da se ne smije dozvoliti ono što je opozicija u Srpskoj pokušala da uradi na brutalan način u Narodnoj skupštini, a to je rušenje najviše institucije Republike Srpske.

"Opozicija je pokušala da blokira rad Skupštine, da zaustavi njen rad, što predstavlja rušenje Narodne skupštine. To se radi po matrici obojenih revolucija i sve male i velike izdaje koje je do sada napravio Savez za promjene dječija su igra u odnosu na ono što su juče uradili", smatra Lukač.

On je pojasnio da je juče u Narodnoj skupštini Republike Srpske stvorena situacija koja do sada nije nikada viđena.

"Narodna skupština Republike Srpske jeste jednako Republika Srpska i mi ne smijemo dozvoliti da bilo ko sruši i zaustavi rad Narodne skupštine. Opozicija je to juče pokušala uraditi na jedan brutalan način, nije im to prošlo i sigurno patriote u Srpskoj to neće dozvoliti", poručio je Lukač.

On je komentarišući tvrdnje opozicije da je juče u Narodnoj skupštini Republike Srpske MUP zloupotrijebljen i da su policajci prekoračili ovlaštenja ocijenio da nije bilo zloupotreba pripadnika MUP-a u Narodnoj skupštini Srpske, ističući da je policija radila u skladu sa zakonom.

Lukač smatra da je policija profesionalno radila svoj posao i postupala u skladu sa zakonom, te na osnovu naređenja i traženja predsjednika Narodne skupštine Nedeljka Čubrilovića da se održi red da bi sjednica mogla da bude nastavljena.

"Predsjednik Narodne skupštine pozvao je sve poslanike da učestvuju u radu Skupštine, što su poslanici opozicije odbili, nasilnim metodama i klasičnim nasiljem koje su i najavili u svojim izjavama da će spriječiti rad Narodne skupštine na bilo koji način, pa i fizički. Narodni poslanik Adam Šukalo počupao je kartice predsjedniku i potpredsjednicima Narodne skupštine i to uslikao i stavio na svoju stranicu na društvenoj mreži, što će nam poslužiti kao dokaz za izvještaj protiv njega", rekao je ministar Lukač.

Osvrćući se na Šukalovu objavu na Twitteru da mu je uputio ozbiljne prijetnje, Lukać je naglasio da nije bilo nikakvih prijetnji.

"Na moje pitanje zašto naziva policajce, koji su se nalazili u Narodnoj skupštini kao obezbjeđenje, ošišanim kriminalcima, na osnovu čega i kog prava može tako da se ponaša prema policajcima koji rade svoj posao, Šukalo je pitao ko je pustio policajce u Skupštinu, iako dobro zna da policija obezbjeđuje parlament Srpske i tu je stalno prisutna", pojasnio je Lukač.

Ministar unutrašnjih poslova Srpske dodao je da je Šukalo nakon što ga je upitao ko mu je naredio da ruši Narodnu skupštinu koja je krvlju stvarana, "počeo da histeriše i vrišti" kako mu se prijeti.

"Tu je bilo najmanje 20 ljudi koji mogu to da potvrde i to je prava istina", pojasnio je Lukač.

Poslanici opozicije u Narodnoj skupštini Republike Srpske blokirali su rad najviše zakonodavne institucije, jer nije postignut dogovor na sjednici skupštinskog Kolegijuma o razmatranju revizorskih izvještaja.

Oni su stali iza stola za kojim sjedi skupštinsko rukvodstvo i time onemogućili održavanje sjednice.