Lukač: Sve vehabije nisu teroristi, ali svi teroristi jesu vehabije

BANJALUKA - Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač kaže da u Srpskoj ne postoje organizovani paradžemati i centri za obuku džihadista, dok u Federaciji BiH /FBiH/ ima na desetine takvih centara.

"U njima se radi edukacija i vrbovanje, što je sasvim dovoljno da se mogu nazvati centrima za obuku terorista", rekao je Lukač za "Večernje novosti".

On je naglasio da nema informacije da tamo vrše obuku sa oružjem, ali je dodao da to treba pitati druge policijske agencije.

Lukač je podsjetio da se u BiH desilo više terorističkih akata, te da je pitanje vremena kada će se ponovo dogoditi.

"Jedino je pitanje - kada i gdje. BiH je po stanovniku dala najviše džihadista od bilo koje druge evropske zemlje. Evidentirali smo mnogo pripadnika vehabijskog pokreta i držimo ih pod kontrolom i pratimo njihovo kretanje", rekao je Lukač.

On je napomenuo da sve vehabije nisu teroristi, ali i da svi teroristi jesu vehabije.

"To je simptomatično i na to moramo obratiti pažnju.U cijelom okruženju, u Evropi borba protiv terorizma se mora podići na viši nivo. Svi u punom kapacitetu u to moraju da se uključe, pa i građani svojim saznanjima, da bi spriječili neki teroristički akt", istakao je Lukač.

Govoreći o identifikovanju napadača na premijera Srbije Aleksandra Vučića prošle godine na komemoraciji u Potočarima, Lukač je naveo da je MUP Republike Srpske identifikovao određen broj lica i da je tražio podatke i pristup njima.

"Nisu nam dopstupni jer se nalaze na teritoriji FBiH. Kada nadležni za tu istragu nisu ništa uradili, mi smo Specijalnom tužilaštvu podnijeli izvještaj protiv šest lica za pokušaj ubistva, ugrožavanje sigurnosti i druga krivična djela", naveo je Lukač.

Lukač je naglasio da bi oni zbog toga morali biti saslušani i procesuirani, ali pošto nisu dostupni MUP-u Republike Srpske, očekuje da nadležni sa nivoa BiH dovedu istragu do kraja.