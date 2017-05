Mehmedović izlazi na crtu Izetbegoviću?

SARAJEVO - Zbog velikih unutrašnjih previranja i nastavka rušenja ugleda stranke, vanredni kongres SDA je jedini mogući odgovor za rješavanje nagomilanih političkih i kadrovskih problema.

U najkraćem, na ovo se svodi poruka koju ovih dana mnogi stranački zvaničnici upućuju prema vrhu SDA i samom lideru Bakiru Izetbegoviću.

"Vanredni kongres jeste jedino rješenje, ja sam to govorio javno, govoriću i dalje, a to je i jedan od glavnih zaključaka na sjednici Skupštine SDA Tešanj", kaže za "Nezavisne" Šemsudin Mehmedović, jedan od najuticajnijih ljudi u partiji, oko kojeg se ovih dana digla prava fama.

Naime, iako je sve vrijeme bio uz "odbjegle" poslanike Senada Šepića, Salka Sokolovića i Sadika Ahmetovića, koji su nedavno u parlamentu oformili i Nezavisni blok, na kraju im se, ipak, nije priključio. No, kako saznajemo iz pouzdanih izvora, to i nije bila individualna Mehmedovićeva odluka, a zašto je ovako odlučeno i s kojim krajnjim ciljem to ćemo tek da vidimo.

Prema saznanjima "Nezavisnih", upravo bi Mehmedović mogao biti najozbiljniji oponent Izetbegoviću u borbi za mjesto lidera SDA, ili na redovnom kongresu 2019. ili, pak, na vanrednom, koji bi mogao da bude mnogo ranije.

"Zasad ne mogu reći ni da ni ne", poručuje Mehmedović.

Inače, suština turbulenacija u SDA mogla bi se svesti na produbljivanje jaza između dvije stranačke struje, "bakirovaca" i "tihićevaca", ali i borbu za sam stranački prijesto, gdje se sada vide mnogi.

Koliko je situacija ozbiljna potvrđuje i činjenica da je reagirao i sam zamjenik predsjednika Adil Osmanović, nekada prvi saradnik rahmetli Sulejmana Tihića, kojem je Izetbegović na kongresu prije tačno dvije godine dao poziciju zamjenika kako bi smirio strasti u stranci.

No, očito je sada i Osmanoviću prekipjelo, te on sve otvorenije staje na stranu "tihićevaca", ljudi s kojima je nekada dijelio iste stavove prateći Tihićevu politiku. On je ocijenio da se Glavni odbor i Predsjedništvo nisu pokazali kompetentnim da odgovore na aktuelnu političku situaciju u BiH.

"U Predsjedništvu stranke su, uglavnom, ljudi koji su dovedeni da slušaju, a ne da kreiraju politiku. Zato smo i došli u situaciju da se bavimo sobom i nemamo hrabrosti ni odlučnosti da se odredimo prema zbivanjima na samom kongresu SDA", rekao je Osmanović za "Dane", zaključujući da će biti sve više zahtjeva za organiziranje vanrednog konresa.

Sam Šepić, koji je i bivši potpredsjednik, za "Nezavisne" kaže kako ne vjeruje da će sadašnji vrh SDA "razumjeti da je jedini spas za stranku organizacija poštenih izbora, vanredni kongres i eliminisanje svih manipulacija".

"Oni će SDA odvesti u potpuni poraz na narednim izborima, ali nemam se namjeru baviti time", kratko je poručio Šepić.

U više navrata smo pokušali dobiti najbliže Izetbegovićeve saradnike, ali niko od njih nije odgovarao na naše pozive.

Inače, Predsjedništvo SDA trebalo bi da zasjeda u subotu, a na sjednici je realno očekivati isključenje iz stranke i preostale dvojice Ahmetovića i Sokolovića. Potpuno je, međutim, neizvjesno kako će se Izetbegović i stranački vrh postaviti prema posljednjim izjavama Osmanovića i Mehmedovića, kao što je neizvjestan i sam tok događaja na sjednici.