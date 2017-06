Mejer: BiH nije održiva, ona postoji na papiru, ali je zapravo fikcija

VAŠINGTON - Bivši američki obavještajac Stiven Mejer rekao je za Sputnjik da nema ničeg svetog u granicama i da se zbog toga zalaže za prekrajanje granica na Balkanu.

Istakao je i da je do zaključka da granice nisu održive došao još kad je devedesetih godina radio u regionu kao zamjenik šefa CIA za Balkan.

"To je bilo mišljenje mnogo ljudi u američkoj vladi tokom Klintonove administracije koji su radili u ovom regionu, a zabrinuli smo se u vrijeme Dejtonskog sporazuma i manje-više nametnutih rješenja koja je Zapad imao za region", tvrdi Mejer.

Dvaput je bio u Dejtonu povodom konkretnih pitanja o kojima je Ričard Holbruk, sada već pokojni arhitekta tih sporazuma, želio da razgovara.

"Nismo uspjeli da ubijedimo predsjednika Klintona niti Holbruka da to nije dobra ideja. Zapravo, Holbruk se veoma naljutio na nas što sugerišemo da to nije najbolji način da se ide naprijed. On je toliko želio da postigne rješenje i da ga postigne brzo. Vjerujem da se dobar dio Dejtona ticao toga da se okonča krvoproliće u Bosni. A Milošević je želio da udovolji Sjedinjenim Državama i govorio je u ime Srba. Holbruk je bio veoma odlučan u vezi sa rješenjima i uvjerio je administraciju da je to pravi put", dodaje Mejer.

On je istakao i da je svjestan da BiH nije održiva na duži rok, kao i da ona postoji na papiru, ali je zapravo fikcija.

"Moć nije u Sarajevu nego na drugim mjestima – u etničkim zajednicama, u američkoj ambasadi u Sarajevu, barem kad je riječ o Federaciji. Naravno, imaju veliki problem sa Dodikom. Uveli su mu sankcije. To je vrlo jadno i smiješno", ističe Mejer.

Dodaje i da može da bude opasno mijenjanje granica, ali i da zavisi od toga kako bi se izvelo.

"Mi smo već ovde prekrojili granice. Uzmite Crnu Goru. Tamo je glasanje bilo vrlo tijesno. Veliki dio svijeta je priznao Kosovo, ne svi. Ni pet zemalja EU nije to učinilo. Ali to je takođe prekrajanje granice. I kao što sam rekao, Bosna zapravo ne funkcioniše baš dobro, a te granice su u suštini izmijenjene. Mislim da to treba učiniti na miran način, da mora postojati neka vrsta kreativnog liderstva na Balkanu. Nema ničeg svetog u granicama. Poslije okončanja Hladnog rata mnoge granice su se promijenile. Granice Sovjetskog Saveza su se promijenile. Čehoslovačka je promijenila granice. I Njemačka je promijenila granice. Svakako je moguće", kaže Mejer.

Ponovio je i da je "koliko juče" Tomislav Nikolić bio blizu da kaže da Republika Srpska treba da bude dio Srbije.

"Mislim da je takođe prisutan strah. Vučić ne želi da uvrijedi Brisel, ne želi da uvrijedi Vašington. Vučić je toliko riješen da Srbija postane dio EU da ne bi učinio ništa što bi to poremetilo. A ako pogledate ankete u Republici Srpskoj i u ovoj zemlji, postoji podrška za takvu vrstu ujedinjenja. Da, i za neku vrstu promjene granica. Rama ima veoma dobar način da razbjesni Srbe. Ne znam da li stvarno misli to o "Velikoj Albaniji" ili samo priča o tome da bi razljutio srpske lidere. U svakom slučaju, mislim da Srbi pretjeruju u reakcijama, pecaju se na udicu. Srbija je svakako dovoljno jaka da se odbrani od ujedinjene Albanije", rekao je, između ostalog, Mejer.

(sputnik)