Mejer: BiH nije uspjela kao država

BEOGRAD - Američki stručnjak za Balkan Stiven Mejer ocijenio da je da BiH nije uspjela kao država, te da je u ovom trenutku cilj Republike Srpske da opstane i služi interesima svog naroda najbolje što može.

Mejer kaže da se predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik kreće linijom između proglašenja nezavisnosti i saradnje, što je način da njegove opcije ostanu otvorene, a da se od drugih ogradi.

"U određenom trenutku, Republika Srpska će morati da odluči šta želi. Slutim da će se to desiti negdje tokom Dodikovog mandata. Teško je reći kako će se ovo završiti, ali jasno je da BiH nije uspjela kao država", rekao je Mejer za "Sputnjik".

On smatra da bi BiH mogla da nastavi da postoji ovakva kakva jeste, ali da bi to bila krajnje nefunkcionalna zemlja, te da je realnost da BiH ne funkcioniše, pošto je realna moć negdje drugdje.

Mejer je napomenuo da godinama govori da je BiH fikcija koju je stvorio Zapad da bi zadovoljio vlastite interese i da BiH ima malo veze sa interesima glavnih etničkih grupa u regionu.

"Svakako, BiH bi mogla biti prekomponovana, ali u kom cilju? Ne vidim načina kako bi to služilo interesima građana BiH", rekao je Mejer, koji je i bivši zamjenik šefa američke tajne službe CIA za Balkan.

On je ocijenio da nikada nije bilo logičnog objašnjenja za visokog predstavnika međunarodne zajednice u BiH i da bi bilo najbolje ukinuti ne samo OHR, već i Savjet za sprovođenje mira.

"Ako ne budu ukinuti, rukovodstvo BiH treba naprosto da ih ignoriše", smatra Mejer.

On je ocijenio da su Srbi i srpski interesi zanemareni u mnogim oblastima, te dodao da to ima veze sa činjenicom da Zapad Srbiju i Republiku Srpsku smatra odgovornim za ratove devedesetih godina prošlog vijeka.

"Većina zapadnih lidera nije razumjela da su to bili građanski ratovi i da je svaka republika igrala neku ulogu. Možda je još važnije to što Zapad, a posebno SAD, nije nikad razumio značaj etničke pripadnosti u balkanskoj politici. Vašington je mislio da Zapad može da etničku pripadnost prevaziđe silom i nadzorom. To nikad nije uspjelo", kaže Mejer.

Govoreći o Kosovu i Metohiji, Mejer je istakao da nije kasno za podjelu Kosova i da bi granica podjele trebalo da ide duž rijeke Ibar.

On smatra da Beograd treba da odustane od briselskog procesa, a kao najbolje rješenje za Balkan vidi međunarodnu konferenciju na kojoj bi bile razmotrene granice.

"Granice na mnogim mjestima /na Balkanu/ danas nisu održive", rekao je Mejer, koji je prijedlog o sazivanju konferencije iznio prije nekoliko mjeseci.

On smatra da bi, pošto se etnička pitanja ponovo usijavaju na Balkanu, prije nego što izbije nasilje bilo mudro da na takvoj jednoj konferenciji bude razmotrena promjena granica.

"Ovo bi trebalo uraditi pod okriljem generalnog sekretara UN. SAD i EU bi trebalo po svaku cijenu da ostanu van ovog procesa", rekao je Mejer.

On je dodao da razumije zašto je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić prijetio upotrebom srpske vojske u slučaju ubijanja Srba na Kosovu, ali je dodao da ne treba dozvoliti da situacija ode tako daleko.

Mejer je ocijenio da zločini albanske OVK nisu dobili pažnju koju bi trebalo, te dodao da se nada da nisu tačne spekulacije da će Ramuš Haradinaj uspjeti da izbjegne odgovornost za zločine za koje je osumnjičen, jer je svojevremeno radio za njemačku službu BND.

"Svakako se nadam da su te spekulacije netačne. Pravda ne treba da bude slijepa", rekao je Mejer.

Na pitanje zašto Zapad ćuti na evidentno povampirenje ustaštva u Hrvatskoj, Mejer je rekao da ne može to da objasni i dodao da treba osuditi bilo kakvu obnovu ustaštva.

Mejer smatra da će administracija novog američkog predsjednika Donalda Trampa vjerovatno imati više simpatija za Srbe, ali da Balkan neće biti veći fokus politike nove administracije.