Mektić: Bilo bi najbolje da Dodik podnese ostavku

SARAJEVO - Ministar bezbjednosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić smatra da bi, pošto su SAD uvele sankcije Miloradu Dodiku, bilo najbolje da predsjednik Republike Srpske podnese ostavku.

Mektić smatra da bi u ovakvim okolnostima najbolje bilo da Dodik podnese ostavku i "tako spasi Republiku Srpsku i srpski narod".

''Vidio sam da je Stejt department objavio da je Milorad Dodik stavljen na crnu listu SAD. Mislim da je to poražavajuće za RS, ali i BiH, ako hoćete", rekao je Mektić za regionalnu tv N1.

On je ocijenio da je to situacija koja će štetiti Republici Srpskoj, njenom legitimitetu i ugledu.

"Mislim da bi najbolje bilo da podnese ostavku i spasi Republiku Srpsku i srpski narod'''', kazao je Mektić.

On je dodao da nije siguran da li će druge zemlje pratiti primjer SAD i staviti Dodika na ''''svoje crne liste'''', ali da postoje određene pretpostavke da bi se to moglo dogoditi.

''''Nije obavezujuće da druge zemlje prate SAD u ovoj odluci, ali poznato je iz ranije prakse da se to dešava. Ne mogu sa sigurnošću reći koje su to zemlje, ali imam najave da će se to desiti'''', naveo je Mektić.