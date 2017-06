Mektić: Čoviću, samo ti nemoj štititi Srbe

SARAJEVO - Ministar bezbijednosti BiH Dragan Mektić poručio je danas hrvatskom članu u Predsjedništvu BiH Draganu Čoviću da se ne petlja u interese srpskog naroda.

"Poručujem Draganu Čoviću neka se ne petlja u interese srpskog naroda. On je zaštitu interesa srpskog naroda pokazao i na način kako se odnosi prema zločinima nad Srbima u Hrvatskoj i prema zločinima nad Srbima u Hercegovini, da bukvalno ne postoje. Nakon što je istrijebio Srbe u Hercegovini ne treba da štiti interese srpskog naroda. Ako on i Dodik imaju neke međusobne interese da štite, to mogu biti interesi oko kriminala neka to rade, ali će i to doći na red jednog dana", kazao je Mektić u izjavi N1.