Mektić: Ne mogu biti sretan ako kraj mene nije sretan Bošnjak ili Hrvat

SARAJEVO - Ministar bezbjednosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić izjavio je da je spreman da se aktivnije politički angažuje, te da se u BiH politika mora mijenjati u cilju boljeg suživota.

Mektić je u intervjuu za televiziju "N1" istakao da mora prestati međusobno optuživanje, te da političari moraju da rade zajedno kako bi se došlo do boljitka.

"Mi drastično moramo mijenjati politiku, raditi na politici zajedničkog suživota, raditi jedni za druge, a ne jedni protiv drugih, optuživati se za sve i svašta. To jednostavno mora da bude prevaziđeno. Moramo se dogovarati o zajedničkom suživotu i međusobonom pomaganju. Ne mogu biti sretan ako kraj mene nije sretan Bošnjak ili Hrvat i obrnuto. Za sada se vodi politika da se pruža prst u tuđe dvorište i proizvodi se nacionalni strah. Ta politika mora da bude ostavljena. Izbore voditi i dobijati na realnim obećanjima koji će biti usmjereni ka boljitku svih građana ovdje", krekao je Mektić za pomenutu televiziju.

Mektić, koji je nedavno podnio ostavku u OO SDS-a Prnjavor, ponovio je da je to uradio zbog "tajkunizacije stranke", i istakao da se ne smije dozvoliti da tajkuni ovladaju strankom i utiču na njenu politiku.

"Oni su motivisani da dođu u najviše ograne stranke kako bi štitili svoje vlastite interese, pozicije, i imovinu koju su stekli u najvećoj mjeri na kriminalan način. Oni će svu svoju energiju i poziciju u stranci usmjeriti ka tome, njih neće interesovati kako će stranka proći i da li će raditi u interesu naroda. Sve će podređivati svojim interesima. Ja sam rekao ne. Ne napuštam stranku, ali neću u takve organe sa njima", rekao je on, a potom dodao:

"Ti koji sutra uđu u organe stranke, oni će na narednim izborima tražiti određene pozicije u vlasti. To je nešto uzajamno povezano gdje nema interesa građana nego samo njihovi vlastiti interesi. To je suština čitave priče. Sve su stranke opterećene tim problemom. Ja to otvaram kao pitanje u ovoj stranci, ali ako to ne otvorimo, nemamo obraza izađi pred građane".