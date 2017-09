Mektić: Nisam rekao da smo prisluškivali državnike Hrvatske

SARAJEVO - Nakon što je iz OBA nezvanično rečeno da nisu prisluškivali nikoga od hrvatskih zvaničnika, niti da su imali takvih zahtjeva, Mektić je sam sebe demantovao kazavši da OBA nije prisluškivala zvaničnike Hrvatske, te da je govorio o ustavnom pravu OBA da štiti interese BiH.

„Radili su to da zaštite interese BiH i dalje će to raditi. Nisam rekao da smo prisluškivali državnike Hrvatske, ali u slučaju potrebe da zaštitimo interese države BiH i to ćemo raditi“, rekao je Mektić.

Podsjetimo da je Dragan Mektić, ministar bezbjednosti BiH rekao danas novinarima u Sarajevu da je Obavještajno-bezbjednosna agencija (OBA) BiH, u skladu sa zakonima i Ustavom BiH, prisluškivala određene zvaničnike iz Hrvatske isključivo s ciljem zaštite ekonomskih interesa BiH i njenih građana.